Jennifer Garner yoksullara yemek dağıttı

Jennifer Garner, Los Angeles'ta gönüllü olarak yoksullara yemek dağıttı. Yemek tezgâhının başına geçen ünlü oyuncu, aynı zamanda tabakları masalara servis etti.

53 yaşındaki Jennifer Garner, geçen yıl yemek dağıtım işini, 10 yıl önce ayrıldığı eski eşi Ben Affleck ile birlikte yapmıştı. Garner'ın geçen yıl aynı dönemde birlikte gönüllü olduğu Affleck'e, Jennifer Lopez'in açtığı boşanma davası henüz tazeyken destek olduğu söyleniyordu.

Jennifer Garner ile 53 yaşındaki Ben Affleck'in; 19 yaşında Violet, 16 yaşında Fin ve 13 yaşında Samuel adlarında üç çocuğu var. 2018'de boşanan Garner ile Affleck, geçen yıl Şükran Günü'nde Los Angeles'ın Skid Row bölgesinde bir yardım kuruluşunun yıllık yardım yemeğinde gönüllü olarak çalışırken görüntülenmişti.

Geçen yıl Ben Affleck ve Jennifer Garner birlikte yemek dağıtmıştı

Jennifer Garner bu yılki yardım etkinliğinde Ben Affleck'i yanına almadı.

Midnight Mission adlı kâr amacı gütmeyen yardım kuruluşunun düzenlediği yemek dağıtım etkinliğinde 2 bin 500'den fazla Şükran Günü yemeğinin servis edilmesi planlandı.