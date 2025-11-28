Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Jennifer Garner yoksullara yemek dağıttı - magazin haberleri

        Jennifer Garner yoksullara yemek dağıttı

        Ünlü oyuncu Jennifer Garner, yoksul ve evsizlere yemek dağıtmak üzere gönüllü oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 10:33 Güncelleme: 28.11.2025 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yoksullara yemek dağıttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Jennifer Garner, Los Angeles'ta gönüllü olarak yoksullara yemek dağıttı. Yemek tezgâhının başına geçen ünlü oyuncu, aynı zamanda tabakları masalara servis etti.

        53 yaşındaki Jennifer Garner, geçen yıl yemek dağıtım işini, 10 yıl önce ayrıldığı eski eşi Ben Affleck ile birlikte yapmıştı. Garner'ın geçen yıl aynı dönemde birlikte gönüllü olduğu Affleck'e, Jennifer Lopez'in açtığı boşanma davası henüz tazeyken destek olduğu söyleniyordu.

        REKLAM

        Jennifer Garner ile 53 yaşındaki Ben Affleck'in; 19 yaşında Violet, 16 yaşında Fin ve 13 yaşında Samuel adlarında üç çocuğu var. 2018'de boşanan Garner ile Affleck, geçen yıl Şükran Günü'nde Los Angeles'ın Skid Row bölgesinde bir yardım kuruluşunun yıllık yardım yemeğinde gönüllü olarak çalışırken görüntülenmişti.

        Geçen yıl Ben Affleck ve Jennifer Garner birlikte yemek dağıtmıştı
        Geçen yıl Ben Affleck ve Jennifer Garner birlikte yemek dağıtmıştı

        Jennifer Garner bu yılki yardım etkinliğinde Ben Affleck'i yanına almadı.

        Midnight Mission adlı kâr amacı gütmeyen yardım kuruluşunun düzenlediği yemek dağıtım etkinliğinde 2 bin 500'den fazla Şükran Günü yemeğinin servis edilmesi planlandı.

        Jennifer Garner, büyük şirketlerin sponsor olduğu yardım etkinliğine kaydolan yüzlerce gönüllüden biriydi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Jennifer Garner
        #evsiz
        #yemek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        "Avrupa’da ritmi buldu sıra derbide!"
        "Avrupa’da ritmi buldu sıra derbide!"
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        HSK'dan kritik kararname!
        HSK'dan kritik kararname!
        "ABD üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracak"
        "ABD üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracak"
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?