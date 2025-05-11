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        Haberler Magazin Jennifer Lopez gelmeden bilete zam geldi - Magazin haberleri

        Jennifer Lopez gelmeden bilete zam geldi

        Jennifer Lopez, Türkiye'de iki konser verecek. Lopez'in Antalya konserine iki gün içinde % 37.5 zam yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 10:12 Güncelleme: 11.05.2025 - 10:12
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        Birkaç ay önce Jennifer Lopez'in Türkiye'ye gelip Antalya ve İstanbul'da konser vereceği açıklandı. Duyurunun yapılmasıyla birlikte korsan bilet siteleri, iki konserin biletlerini satışa çıktı. Bilet ücretlerinin; 26 bin ila 105 bin arasında olduğu görüldü.

        Daha sonra yapılan bir açıklamada konser biletlerinin satışının yasal tek bir bilet sitesinden gerçekleştirileceği belirtildi.

        Önceki gün; 'Jennifer Lopez: Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında 23 Temmuz'da Antalya'daki konserin ücretinin 20 bin lira olduğu açıklandı.

        Jennifer Lopez'in Türkiye gelip konser vermesine iki aydan fazla zaman var ama biletlere iki gün içinde % 37.5 zam yapılarak 20 bin liradan, 27.500 liraya çıkarıldı.

        Jennifer Lopez'in İstanbul konseri ise 7 Ağustos'ta gerçekleşecek. Yenikapı'daki Festival Park'ta gerçekleşecek konserin biletleri henüz satışa çıkmadı.

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        #Jennifer Lopez
        #istanbul
        #Antalya
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