Jennifer Lopez Hint düğününde bir gecede 2 milyon dolar kazandı

Jennifer Lopez, Hindistan'daki milyarder düğününde sahneye çıkmak için 2 milyon dolar aldı. 56 yaşındaki pop yıldızı, sahnede 'Waiting for Tonight' ve 'Get Right' gibi hit şarkılarını söyleyip dans ederken, birden fazla ışıltılı kostüm giydi.

ABD'li şarkıcı, düğün performansını gelin Netra Mantena ile damat Vamsi Gadiraju'ya mutluluklar dileyerek bitirdi.

Netra Mantena, ilaç sektörünün önde gelen isimlerinden Rama Raju Mantena'nın kızı. Raju'nun eşi Gadiraju ise zengin bir teknoloji girişimcisi.

Yemek dağıtım platformu Superorder'ın kurucu ortağı ve baş teknoloji sorumlusu olan gelin Netra Mantena, geçen yıl Forbes'un '30 Yaş Altı En Zengin 30 Kişi' listesinde yer almıştı.

Hindistan'ın Udaipur kentindeki dört günlük gösterişli düğün 20 Kasım'da başladı. İlk geceye DJ Tiësto ev sahipliği yaparken düğünde tanınmış müzisyenler performans sergiledi.

Gelin Netra Mantena ve damat Vamsi Gadiraju

Geleneksel Hint düğün öncesi kutlamaları olan sangeet ve kına, 21 ve 22 Kasım'da gerçekleştirildi. Jennifer Lopez, 23 Kasım'da çiftin nikâhının ardından sahneye çıktı.

Donald Trump Jr. - Bettina Anderson

Davetli listesinde Dia Mirza, Amyra Dastur ve Sophie Choudry gibi pek çok Bollywood yıldızı yer alırken, Donald Trump Jr. ve kız arkadaşı Bettina Anderson da kutlamalarda yer aldı.