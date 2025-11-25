Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez Hint düğününde bir gecede 2 milyon dolar kazandı - magazin haberleri

        Jennifer Lopez Hint düğününde bir gecede 2 milyon dolar kazandı

        Jennifer Lopez, Hint milyarder ailenin düğününde sahneye çıkarak 2 milyon dolar kazandı. Düğünün ünlü davetlileri arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. da vardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 10:58 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir gecede 2 milyon dolar kazandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Jennifer Lopez, Hindistan'daki milyarder düğününde sahneye çıkmak için 2 milyon dolar aldı. 56 yaşındaki pop yıldızı, sahnede 'Waiting for Tonight' ve 'Get Right' gibi hit şarkılarını söyleyip dans ederken, birden fazla ışıltılı kostüm giydi.

        ABD'li şarkıcı, düğün performansını gelin Netra Mantena ile damat Vamsi Gadiraju'ya mutluluklar dileyerek bitirdi.

        Netra Mantena, ilaç sektörünün önde gelen isimlerinden Rama Raju Mantena'nın kızı. Raju'nun eşi Gadiraju ise zengin bir teknoloji girişimcisi.

        REKLAM

        Yemek dağıtım platformu Superorder'ın kurucu ortağı ve baş teknoloji sorumlusu olan gelin Netra Mantena, geçen yıl Forbes'un '30 Yaş Altı En Zengin 30 Kişi' listesinde yer almıştı.

        Hindistan'ın Udaipur kentindeki dört günlük gösterişli düğün 20 Kasım'da başladı. İlk geceye DJ Tiësto ev sahipliği yaparken düğünde tanınmış müzisyenler performans sergiledi.

        Gelin Netra Mantena ve damat Vamsi Gadiraju
        Gelin Netra Mantena ve damat Vamsi Gadiraju

        Geleneksel Hint düğün öncesi kutlamaları olan sangeet ve kına, 21 ve 22 Kasım'da gerçekleştirildi. Jennifer Lopez, 23 Kasım'da çiftin nikâhının ardından sahneye çıktı.

        Donald Trump Jr. - Bettina Anderson
        Donald Trump Jr. - Bettina Anderson

        Davetli listesinde Dia Mirza, Amyra Dastur ve Sophie Choudry gibi pek çok Bollywood yıldızı yer alırken, Donald Trump Jr. ve kız arkadaşı Bettina Anderson da kutlamalarda yer aldı.

        Sahnede geleneksel Hint kıyafetleriyle dans ederken görüntülenen çifte, Trump Jr. da geleneksel kıyafetle eşlik etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Jennifer Lopez
        #hint düğünü
        #düğün
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        "Konuşalım" yalanıyla Nuran'ı katletmişti... Eski kocanın ifadesi ortaya çıktı!
        "Konuşalım" yalanıyla Nuran'ı katletmişti... Eski kocanın ifadesi ortaya çıktı!
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull'un sahibi diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un sahibi diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        "Ukrayna ve Rusya Abu Dabi'de görüştü" iddiası
        "Ukrayna ve Rusya Abu Dabi'de görüştü" iddiası
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı