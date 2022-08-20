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Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in düğünü hastanede başladı!

Geçtiğimiz ay Las Vegas'ta nikah masasına oturan Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in düğünü, ünlü aktörün annesinin geçirdiği kaza nedeniyle hastanede başladı. Affleck'in annesinin durumunun ciddi olmadığı ve düğünün iptal edilmeye gerek kalmadığı belirtildi

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  • Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in düğünü hastanede başladı! Eski eşini de davet etmiş... - Magazin haberleri

    Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve ilişkilerine bir şans daha tanıyarak aşklarını geçtiğimiz ay Las Vegas'ta sade bir töreniyle nikah masasına taşımıştı.
  • Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in düğünü hastanede başladı! Eski eşini de davet etmiş... - Magazin haberleri

    DÜĞÜN HASTANEDE BAŞLADI

    Lopez ve Affleck'in üç gün sürecek olan düğünü beklenmedik bir kaza nedeniyle hastanede başladı. Düğünün yapılacağı, Ben Affleck'e ait Georgia'da bulunan malikaneye gelen ambulans, herkesi telaşlandırdı.
  • Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in düğünü hastanede başladı! Eski eşini de davet etmiş... - Magazin haberleri

    GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

    İlk duyulan haberlere göre; Affleck ya da Lopez'in çocuklarından biri bir kaza geçirmiş ve ambulans bu nedenle çağrılmıştı. Ancak gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı.
  • Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in düğünü hastanede başladı! Eski eşini de davet etmiş... - Magazin haberleri

    MALİKANEDE DÜŞMÜŞ

    Üç günlük düğünün yapılacağı malikaneye ambulans çağrılmasının nedeni, Ben Affleck'in annesi Christopher Anne Boldt'un geçirdiği kazaydı. Boldt'un oğluna ait malikanede düştüğü ve bacağından yaralandığı öğrenildi.
  • Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in düğünü hastanede başladı! Eski eşini de davet etmiş... - Magazin haberleri

    "DURUMU CİDDİ DEĞİL"

    Anne Boldt, hastaneye kaldırılırken, oğlu Ben Affleck ve gelini Jennifer Lopez de onu yalnız bırakmadı. Affleck'in annesinin durumunun ciddi olmadığı ve düğünün iptal edilmeye gerek kalmadığı belirtildi.
  • Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in düğünü hastanede başladı! Eski eşini de davet etmiş... - Magazin haberleri

    ESKİ EŞİ DAVETİ REDDETMİŞ

    Ayrıca ikilinin düğünüyle ilgili başka bir iddia daha ortaya atıldı. Affleck'in Lopez ile düğününe eski eşi Jennifer Garner'ı da davet ettiği ileri sürüldü. Ancak Affleck'in 10 yıl evli kaldığı Garner'in bu daveti geri çevirdiği öğrenildi.

    Buna rağmen Jennifer Garner'ın, eski eşinin mutluluğunu desteklediği belirtiliyor. Kanıt olarak da Affleck ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğunun da düğüne katılıyor olması gösteriliyor.
  • Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in düğünü hastanede başladı! Eski eşini de davet etmiş... - Magazin haberleri

    "ÇOCUKLARININ MUTLULUĞU HER ŞEYİN ÜSTÜNDE"

    Jennifer Garner'a yakın bir kaynak "Hollywood Life"a yaptığı açıklamada, oyuncunun çocuklarının mutluluğunu her şeyin üstünde tuttuğunu söyledi.

    Garner ile Affleck'in üç çocuğunun, hem Lopez ile hem de ikizleriyle gayet dostane ilişkiler içinde olduğunu da sözlerine ekledi.
  • Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in düğünü hastanede başladı! Eski eşini de davet etmiş... - Magazin haberleri

    ÜNLÜLER GEÇİDİ

    Geçtiğimiz ay Las Vegas'ta nikahları kıyılan Lopez ile Affleck, bu hafta sonu bir de düğün yapıyor. Six'in haberine göre; Affleck'in Georgia'daki malikanesinde yapılacak olan tören, kelimenin tam anlamıyla bir ünlüler geçidi olacak. Matt Damon, Jimmy Kimmel, Casey Affleck ve Drea de Matte'in de düğüne katılacak olan ünlü konuklar arasında yer aldığı öğrenildi.

    YEMEK, DÜĞÜN VE PİKNİK

    Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in düğün töreni üç gün sürecek. Kutlamalar cuma gecesi bir özel yemekle başladı. Bugün ise çiftin düğünü var. Taze evliler, yarın ise konuklarına bir piknikle veda edecek.
  • Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in düğünü hastanede başladı! Eski eşini de davet etmiş... - Magazin haberleri

    "YÜZÜKLERİMİZİ HAYATIMIZIN SONUNA KADAR TAŞIYACAĞIZ"

    Öte yandan ünlü şarkıcı Lopez, evlendikten kısa bir süre sonra hayranlarına gönderdiği email ve blog yazısında Affleck ile evlendiğini doğrulamıştı. Lopez, Instagram'dan bir fotoğrafıyla duyurduğu evliliğine dair, "Yaptık. Aşk çok güzel. Aşk çok müşfik. Ve anlaşılan o ki aşk sabırlı. Hem de 20 yıl boyunca..." sözlerini kaleme almıştı.
  • Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in düğünü hastanede başladı! Eski eşini de davet etmiş... - Magazin haberleri

    "TAM DA İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLDU"

    Lopez, düğünlerine dair ise şunları yazmıştı:

    Tam da istediğimiz gibi oldu. Gece Vegas'a uçtuk, evlilik cüzdanı için diğer çiftlerle beraber sıraya girdik, dünyanın düğün başkentinde herkesle aynı yolculuğu gerçekleştirmiş olduk. Hayal edebileceğiniz en iyi şahitlerle, eski filmden bir elbise ve Ben'in dolabından bir ceket ile küçük bir şapelde kendi yeminlerimizi dile getirdik, hayatımızın sonuna kadar taşıyacağımız yüzüklerimizi birbirimize verdik.
  • Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in düğünü hastanede başladı! Eski eşini de davet etmiş... - Magazin haberleri

    3 KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

    Jennifer Lopez, ilk evliliğini 1997-1998 yılları arasında Ojani Noa ile yapmıştı. Lopez, ardından 2001-2003 yılları arasında yine bir başka oyuncu olan Cris Judd ile hayatını birleştirmişti. Şarkıcı, son evliliğini de 2004 ile 2014 arasında kendisi gibi şarkıcı olan Marc Anthony ile yapmıştı. Çiftin bu evlilikten dünyaya gelen Emme ve Max adında ikiz çocukları var.
  • Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in düğünü hastanede başladı! Eski eşini de davet etmiş... - Magazin haberleri

    3 ÇOCUK BABASI

    2005-2018 yılları arasında evli kalan Affleck ile Garner'ın; Violet, Seraphina ve Samuel adlarında üç çocuğu bulunuyor.

    Fotoğraflar: Splash News, AP, Instagram
  • Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in düğünü hastanede başladı! Eski eşini de davet etmiş... - Magazin haberleri

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