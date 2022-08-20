ESKİ EŞİ DAVETİ REDDETMİŞ

Ayrıca ikilinin düğünüyle ilgili başka bir iddia daha ortaya atıldı. Affleck'in Lopez ile düğününe eski eşi Jennifer Garner'ı da davet ettiği ileri sürüldü. Ancak Affleck'in 10 yıl evli kaldığı Garner'in bu daveti geri çevirdiği öğrenildi.

Buna rağmen Jennifer Garner'ın, eski eşinin mutluluğunu desteklediği belirtiliyor. Kanıt olarak da Affleck ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğunun da düğüne katılıyor olması gösteriliyor.