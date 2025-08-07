Habertürk
Habertürk
        Jennifer Lopez, İstanbul'u 247 milyon kişiyle paylaştı - Magazin haberleri

        Jennifer Lopez, İstanbul'u 247 milyon kişiyle paylaştı

        Jennifer Lopez, İstanbul konseriyle ilgili duyguların, 247 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından bir videoyla paylaştı

        Giriş: 07.08.2025 - 10:22 Güncelleme: 07.08.2025 - 11:03
        247 milyon kişiyle paylaştı
        Dünyaca ünlü 56 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez, 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında önceki gün Türkiye'deki hayranlarıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda buluştu.

        Jennifer Lopez, 15'i sahne şovu bezeli olmak üzere iki saati aşkın konserinde 50 şarkı seslendirdi. Konser bitiminde tanesi 118 bin liraya satılan biletleri alan 20 kişiyle bir araya gelerek sohbet eden Lopez, daha sonra ekibiyle birlikte mangal partisi düzenledi.

        Jennifer Lopez, Türkiye'den ayrılırken İstanbul konseriyle ilgili bir video yayınladı. Lopez, 247 milyon takipçisinin olduğu sosyal medya hesabından İstanbul konserinin çok güzel geçtiğini dile getirdi.

        "İLHAM OLMAK İSTİYORUM"

        Jennifer Lopez, hayranlarının kendisine gösterdiği ilgiyle ilgili olarak duyu ve düşüncelerini şöyle paylaştı; "Onların tam olarak kim olduklarını bilmeleri için ilham almalarını istiyorum. Özgür, iyi hissetmelerini ve hayatımızda kaliteyi nasıl yaratığımızı anlamalarını istiyoruz, etrafımızdaki insanlar ve kendimizle ve şovda biraz bundan bahsettim. Neyi seviyorsun onu yapmayı ve sevdiğin insanlarla yapmayı. Hayatında sevdiğin şeyi bulmak ve onu sevdiğin insanlar yapmak. Eğer bunu yapacak kadar şansın varsa güzel bir hayata sahip olabilirsin. Umarım insanlara özgür hissettikleri ve kim olduklarını bulmalarında ve sevdikleri şeyi yapmalarında ilham oluyorumdur."

