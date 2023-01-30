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Jennifer Lopez o filmde ölümden döndü

Jennifer Lopez, en son rol aldığı 'Hayalimdeki Düğün' (Shotgun Wedding) adlı filmin bir sahnesinde nasıl ölümden döndüğünü anlattı. Lopez, konuyla alakalı, "Son anda kurtulduk ve kazayı hasarsız atlattık" dedi

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  • Jennifer Lopez o filmde ölümden döndü - Magazin haberleri

    Jennifer Lopez, 'Hayalimdeki Düğün' (Shotgun Wedding) filminin gösterimi yaklaşırken oyuncu arkadaşlarıyla birlikte "Kim Kimdir" oyununa katıldı. Oyunculara, "Sete en çok kim geç kalır?" ve "Role en hızlı kim adapte olur?" gibi sorular soruldu.
  • Jennifer Lopez o filmde ölümden döndü - Magazin haberleri

    "BU İŞTE EPEY İYİYİZ SANIRIM"

    Ekiptekiler, "Tehlikeli sahneleri tek seferde çekme ihtimali en yüksek olan kim?" sorusunda Lopez ve Josh Duhamel'i işaret etti.

    Jennifer Lopez, katıldığı programda, "Bu işte epey iyiyiz sanırım" diyerek, arkadaşlarına katıldı fakat hemen ardından ölüm tehlikesi atlattığı günü hatırladı.
  • Jennifer Lopez o filmde ölümden döndü - Magazin haberleri

    ÖLÜMDEN NASIL DÖNDÜĞÜNÜ ANLATTI

    Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Jennifer Lopez, "Nerdeyse uçurumdan düştüğüm gün hariç! Filmin bir sahnesinde gelinliğim arabanın tekerleğine sıkışıyor ve onunla birlikte uçurumdan düşecek gibi oluyordum. O sahnede eteğim gerçekten arabanın tekerleğine sıkıştı ve kurtulamadım. Arabayla birlikte ben de gidiyordum. Josh'a baktım ve 'Lütfen gitmeme izin verme' diye yalvardım. Josh da panikle 'Tuttum seni, tuttum seni!' diyordu" ifadelerini kullandı.
  • Jennifer Lopez o filmde ölümden döndü - Magazin haberleri

    "SON ANDA KURTULDUK"

    Ben Affleck ile 20 yıl önce sonlandırdığı birlikteliğine bir şans daha verip, 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta nikah masasına oturan Lopez, rol arkadaşıyla birlikte son anda kurtulduklarını ve kazayı hasarsız atlattıklarını da ekledi.
  • Jennifer Lopez o filmde ölümden döndü - Magazin haberleri

    AŞK NİKAH MASASINA TAŞINDI

    Öte yandan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 21 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve aşklarını 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir töreniyle nikah masasına taşımıştı.
  • Jennifer Lopez o filmde ölümden döndü - Magazin haberleri

    "RÜYA GİBİ"

    Mutlu birliktelikleri süren çiftten Jennifer Lopez, samimi açıklamalarda bulunmuştu. Daha önce eşinin kendisine ilham verdiğini söyleyen Lopez, yine Ben Affleck'i "rüya gibi" ve "canımın içi" sözleriyle nitelendirmişti.

    Evliliği hakkında da konuşan Jennifer Lopez, Affleck için, "O rüya gibi... Benim canımın içi, çok tatlı..." şeklinde konuşmuştu.
  • Jennifer Lopez o filmde ölümden döndü - Magazin haberleri

    "BÜYÜK BİR DUYGUSAL GEÇİŞ OLDU"

    Jennifer Lopez, ardından da Ben Affleck ile aynı eve nasıl taşındıklarını anlatmıştı. Şarkıcı, "Bu gerçekten çok büyük bir duygusal geçiş oldu ama aynı zamanda tüm hayallerimizin gerçekleşmesiydi" açıklamasında bulunmuştu. Jennifer Lopez, ardından 2022 yılını, "Çocuklarımı doğurduğumdan bu yana geçirdiğim en olağanüstü yıldı" diyerek tanımlamıştı.
  • Jennifer Lopez o filmde ölümden döndü - Magazin haberleri

    Yeni albümü 'This Is Me... Now' hakkında da konuşan Lopez, söz konusu projenin, Ben Affleck ile nişanlandıkları dönemde hazırladığı 'This Is Me'nin devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti. Bu albümü hazırlarken eşi ile bir arada olduğunu belirten Jennifer Lopez, "Ne yolculuktu..." demişti.

    Ayrıca bütün hayatı boyunca 'gerçek aşk' hakkında düşündüğünü dile getiren Lopez, düşüncelerini, "Gerçek aşk var mı? İki insan bir araya geliyor ve birbirlerine 'Ne olursa olsun ben burada, senin yanında olacağım. Bunu birlikte atlatacağız' diyor" sözleriyle ifade etmişti.
  • Jennifer Lopez o filmde ölümden döndü - Magazin haberleri

    "BİRBİRİMİZ İÇİN DELİ OLDUĞUMUZUN FARKINA VARDIK"

    Ünlü aktör ile evliliğini, "Hollywood'da asla olmayacak bir mutlu son..." ifadeleriyle nitelendiren Lopez, set arkadaşlıklarının nasıl büyük bir aşka dönüştüğünü de anlatmıştı.

    Jennifer Lopez, "Birlikte çalışırken iyi arkadaş olduk. Sonra da birbirimiz için deli olduğumuzun farkına vardık. Film bitti ama ben kendimi sürekli onu düşünürken buldum. Bu arada da kendi işime bakıyordum. Çünkü o süreçte bitmiş bir ilişkiden yeni çıkıyordum" şeklinde konuşmuştu.
  • Jennifer Lopez o filmde ölümden döndü - Magazin haberleri

    Lopez, "Sanırım şimdi daha fazla yaş aldık, şimdi daha açık ve net olduğumuzun farkındayız. Çünkü artık kafamızda ilişkinin bundan sonrasında neler olacağı konusunda sorular yok. 'Bakalım; nasıl olacak, göreceğiz' diye düşünmüyoruz. Şimdi 'Sen ve ben' durumundayız. Bütün yol boyunca, sonuna kadar..." demişti.

    Fotoğraflar: AP, Instagram

 

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