AA

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk, jeotermal enerji sektöründe yeni teşvik mekanizmasının hayata geçirilmesiyle kurulu güçteki hedefin 4 bin megavata çıkabileceğini belirterek, "Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleri Mekanizmasıyla (YEKDEM) ilgili sürecin hükümet yetkilileri tarafından bir an önce açıklanmasını istiyoruz ve sektörde teşviklere bağlı olan 4,5 milyar dolarlık yatırımı da tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Şentürk, jeotermal enerji sektöründe yürütülecek gelecek dönemdeki çalışmalara ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin tektonik yapısı itibarıyla jeotermal santrallerinin daha çok Batı Anadolu'da yoğunlaştığını ve yakın bölgelerde henüz keşfi yapılmamış pek çok saha bulunduğunu kaydeden Şentürk, Orta Anadolu ve diğer bölgelerde de yatırımların yapılabilmesi için teşvik ve desteklerin devam etmesi gerektiğini anlattı.

Şentürk, YEKDEM uygulamasının yıl sonunda biteceğini ve yeni bir teşvik mekanizmasının duyurulmasının yenilenebilir enerji sektörü için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Jeotermal enerji sektöründe kurulu güç hedeflerinin aşıldığını vurgulayan Şentürk, şöyle konuştu:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2023 hedefi jeotermalde 1000 megavata ulaşmaktı. Biz şu an kurulu güçte 1526 megavata ulaştık. 2020 için hedeflediğimiz 2 bin megavat kurulu güce de ulaşabiliriz ve 2023'te YEKDEM'in yeniden uzatılmasıyla hedefimizi 4 bin megavata çıkarabiliriz. YEKDEM ilgili sürecin hükümet yetkilileri tarafından bir an önce açıklanmasını istiyoruz ve sektörde teşviklere bağlı olan 4,5 milyar dolarlık yatırımı da tamamlamayı hedefliyoruz."

YENİ YATIRIMLARA İHTİYAÇ VAR

Şentürk, jeotermal enerjide kilovatsaat başına 10,5 dolar/cent olan alım garantisinin 2021'den sonrada devam etmesi gerektiğini belirtti.

Bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Şentürk, "Şu an yasa çalışmaları son aşamaya geldi. Yatırımcılarımızın özverili çalışmaları ve devlet teşvikleri sayesinde yatırımlarımız hız kazanıyor. Teşviklerin kilovatsaat başına 10,5 dolar/cent altında kalmaması yatırımcılar için önemli. Keza ikincil yatırımlar için yeni teşviklere ihtiyacımız bulunmaktadır." diye konuştu.

Şentürk, kullanılmayan petrol kuyularından sağlanacak sıcak su sayesinde seracılıkta ilerleme kaydedilebileceğini söyledi.

Türkiye'de petrol arama amaçlı açılmış içinde sıcak su bulunan ama hiçbir şekilde kullanılmayan 2 bine yakın kuyu olduğunu belirten Şentürk, "Bu kuyuların sera ve kurutma tesisi olarak kullanılması Türkiye'ye güç verecektir. Bu kaynaklar kuyu maliyetleri tamamlanmış, boş ve atıl vaziyette duruyor. Bu sayede hem Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına gelir getirici bir faaliyet olur hem de bunun tarıma büyük katkısı olur. Atıl petrol kuyuları ile seracılıkta ilerleme kaydedilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

OKULLARDA ANLATILACAK

Şentürk, jeotermal enerji yatırımlarının bulunduğu bölgelerde halkın bilgilendirilmesinin önemli olduğuna işaret ederek, "Her ay mutlaka jeotermal yatırım bölgelerinde, konusunda uzman bilim adamlarıyla toplantılar yapıp, yerel halkın jeotermal enerjiyle ilgili doğru bilgilendirmesini sağlayacağız. Temiz, yerli, sürdürülebilir ve yenilenebilir jeotermal enerjinin gençlere ve çocuklara daha iyi anlatılabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yapacağızı ve okullarda bu enerjinin anlatılmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Eğitim kapsamında öğrencilere yönelik santral gezileri düzenleyeceklerini aktaran Şentürk, "Bu konuda tanıtıcı broşür gibi doküman ve materyallerle yerli kaynaklarımıza sahip çıkılması ve geliştirilmesi için çaba göstereceğiz. Televizyon programları ve yazılı basında jeotermale daha fazla yer verilmesi gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.