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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jeremy Renner, nesilde bir görülebilecek fırtınada hayatını kaybediyordu

ABD’de nesilde bir görülebilecek kar fırtınasında ölümden döndü. Kendisine ait kar küreme aracının altında kalan Jeremy Renner, ciddi şekilde yaralandı. Kariyerine gişelerde başarısız olan filmlerle başladıktan sonra son dönemin gözde oyuncularından biri haline gelen Renner, Akademi Ödülleri’nde iki kez Oscar’a aday gösterilecek kadar yüksek ölçüde başarılı oldu. Jeremy Renner, başarıya bir süre ara verdiği oyunculuğa ikinci kez şans tanımasından sonra ulaşmıştı. Renner, kazada hayatta kalarak yaşam adına ikinci bir şansı elde etti. Jeremy Renner, hayata tutundu. Sıra, uzun bir tedavi sürecinden sonra mesleğine gelecek

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  • Jeremy Renner, nesilde bir görülebilecek fırtınada hayatını kaybediyordu

    ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDU

    ABD’li oyuncu Jeremy Renner’ın geçtiğimiz pazar günü geçirdiği kaza şoke etti. ‘Nesilde bir görülebilecek kar fırtınası' olarak değerlendirilen fırtına, ülkede onlarca can alırken Renner, ölümden döndü. 

     
  • Jeremy Renner, nesilde bir görülebilecek fırtınada hayatını kaybediyordu

    7 TONLUK ARACIN ALTINDA KALDI

    Tahoe Gölü yakınlarındaki evinin önünde karda sıkışıp kalan bir aracı kurtardıktan sonra kendisine ait 7 tonluk kar küreme aracının altında kalarak ciddi şekilde yaralanan Jeremy Renner, künt göğüs travması geçirirken bacakları yüksek ölçüde hasar aldı. Renner'ın bir dizi ameliyatın da içinde olduğu tedavisi sürüyor. 
  • Jeremy Renner, nesilde bir görülebilecek fırtınada hayatını kaybediyordu

    DÜN 52 YAŞINA GİRDİ

    7 Ocak’ta 52 yaşına giren Jeremy Renner, hastaneden paylaştığı fotoğrafla birlikte “Yazı yazmak için berbat durumdayım ama hepinize sevgilerimi gönderiyorum” dedi. 

     
  • Jeremy Renner, nesilde bir görülebilecek fırtınada hayatını kaybediyordu

    SON DÖNEMİN GÖZDE OYUNCULARINDAN 

    Jeremy Renner, son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından biri olarak dikkatleri üzerine çekti. 
    Marvel filmlerinde ve 'Görevimiz Tehlike' serisinin 4'üncü ve 5'inci filmleriyle küresel çapta şöhrete ulaştı. 

     

     
  • Jeremy Renner, nesilde bir görülebilecek fırtınada hayatını kaybediyordu

    Jeremy Renner, Valerie Renner ile Lee Renner çiftinin oğlu olarak 7 Ocak 1971'de Kaliforniya’da doğdu. 
  • Jeremy Renner, nesilde bir görülebilecek fırtınada hayatını kaybediyordu

    Jeremy Renner, Beyer Lisesi’nden sonra Modesto Junior College'e devam etti. Daha sonra San Francisco‘da American Conservatory Theater’da tiyatro eğitimi alan Renner, radikal bir karar alarak Hawaii‘ye taşındı.
  • Jeremy Renner, nesilde bir görülebilecek fırtınada hayatını kaybediyordu

    Hawaii'de arzuladığı hayata sahip olamayan Jeremy Renner, 1993'te Los Angeles‘e taşınarak eğitimini aldığı oyunculuğa yönelmeye karar verdi. 
  • Jeremy Renner, nesilde bir görülebilecek fırtınada hayatını kaybediyordu

    İLK FİLMİNİ 1995'TE ÇEKTİ

    1995'te gişelerde başarılı olamayan 'Seniors Trip' adlı filmle oyunculuk kariyerine başlayan Jeremy Renner, bu filmde "Mark Dags D'Agastino" rolünü canlandırdı. 

    Kelly Makin'in yönettiği film, entrikacı bir senatörün rakibini utandırmak için Washington'daki başarısız öğrencileri kendi amacına uygun bir halde kullanmasının sonuçlarını hikâye edindi.

     
  • Jeremy Renner, nesilde bir görülebilecek fırtınada hayatını kaybediyordu

    BİR ARA OYUNCULUĞU BIRAKTI

    1996'da rol aldığı 'Paper Dragons'un da gişelerde başarısız bir film olması üzerine oyunculuğu bırakan Jeremy Renner, yönetmen Kent Dalian'ın ısrarlı teklifine fazla karşı koyamayarak 2001'de bir kez daha deneme amaçlı olarak 'Fish in a Barrel'de kamera karşısına geçti. 
  • Jeremy Renner, nesilde bir görülebilecek fırtınada hayatını kaybediyordu

    İLK ÖDÜLÜNÜ 'REMY' İLE KAZANDI

    'Fish in a Barrel' de gişelerde başarısız olsa da Jeremy Renner, 'Remy' rolüyle dikkatleri üzerine çekip New York Uluslararası Bağımsız Film ve Video Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmayı başardı. 
  • Jeremy Renner, nesilde bir görülebilecek fırtınada hayatını kaybediyordu

    ÖDÜL YENİDEN ŞEVK VERDİ

    Kazandığı 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü' ile oyunculuk adına yeniden şevklenen Jeremy Renner, kariyerine devam etme kararı aldı. 

    Yönetmen David Jacobson, ödülün de etkisiyle gelecek gördüğü Jeremy Renner'a 'Dahmer'daki 'Jeffrey Dahmer' rolünü teklif etti. 

    Seri katil Jeffrey Dahmer hakkında biyografik bir film olan 'Dahmer', Jeremy Renner'ın ilk başrolü olurken Palm Beach Uluslararası Film Festivali’nde 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında aday gösterildi. 

     
  • Jeremy Renner, nesilde bir görülebilecek fırtınada hayatını kaybediyordu

    17 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

    * ‘Milwaukee Canavarı’ olarak tanınan ABD’li seri katil Jeffrey Lionel Dahmer, 1978 - 1991 arasında, çoğu Asya ve Afroamerika kökenli 17 kişiyi öldürdü.

    17 Şubat 1992'de on altı kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Jeffrey Lionel Dahmer, tutuklanmasından üç yıl sonra, 28 Kasım 1994'te, tutuklu olduğu Columbia Islah Tutukevi'nde başka bir mâhkum olan Christopher Scarver tarafından kafasına aldığı ağır bir darbe sonucu 34 yaşındayken öldürüldü.

     
  • Jeremy Renner, nesilde bir görülebilecek fırtınada hayatını kaybediyordu

    Her ne kadar ‘Dahmer'deki rolüyle ödülü kazanamasa da birçok kez aday gösterilmesiyle oyunculuğa iyiden iyiye ısınan Jeremy Renner, birbiri ardına filmlerde rol alarak sektörde kabul gören oyunculardan biri olmayı başardı. 
  • Jeremy Renner, nesilde bir görülebilecek fırtınada hayatını kaybediyordu

    Jeremy Renner, 2005 yapımı 'Neo Ned'de büyük hayranı olduğu dolandırıcı babasının izinden gitmeyi amaçlayan 'Ned'in yaşadıklarını konu edinen filmdeki rolüyle oldukça etkileyici bir performans sergiledi. 
  • Jeremy Renner, nesilde bir görülebilecek fırtınada hayatını kaybediyordu

    İLK BAŞROL ÖDÜLÜNÜ 2002'DE KAZANDI 

    Jeremy Renner, 2002'de kazanamadığı Palm Beach Uluslararası Film Festivali’ndeki 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü 'Neo Ned' ile kazanarak kariyerini daha da sağlamlaştırdı. 
  • Jeremy Renner, nesilde bir görülebilecek fırtınada hayatını kaybediyordu

    BOL OSCAR'LI FİLMLE KÜRESEL ŞÖHRETE ULAŞTI 

    2007'de 'Kesişen Hayatlar'daki 'Saul' rolüyle Kaliforniya Bağımsız Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü de kazanan Jeremy Renner'ın küresel çapta şöhrete ulaştığı ilk film, 'Astsubay Kıdemli Çavuş William James'i canlandırdığı 'Ölümcül Tuzak' oldu. 
  • Jeremy Renner, nesilde bir görülebilecek fırtınada hayatını kaybediyordu

    Jeremy Renner, Irak Savaşı esnasında Birleşik Devletler Ordusu Patlamamış Bomba İmhası  takımının hikâyesinin anlatıldığı 'Ölümcül Tuzak' ile aralarında Akademi Ödülleri'nin de yer aldığı 19 organizasyonda 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında aday gösterilirken bunlardan 8'ini kazandı.

    * Jeremy Renner, aday gösterildiği Akademi Ödülleri'nde Oscar'ı 'Çılgın Kalp'teki rolüyle Jeff Bridges'e kaptırdı. 

     

     
  • Jeremy Renner, nesilde bir görülebilecek fırtınada hayatını kaybediyordu

    * 15 milyon dolar bütçeyle çekilen 'The Hurt Locker', 49.230.772 dolar hasılat elde etti.

    * 'Ölümcül Tuzak', Akademi Ödülleri'nde 6 dalda Oscar kazandı.
    • En İyi Film (Kathryn Bigelow)
    • En İyi Yönetmen (Kathryn Bigelow)
    • En İyi Özgün Senaryo (Mark Boal)
    • En İyi Ses Miksajı (Paul. N. J. Ottoson - Ray Beckett)
    • En İyi Film Kurgusu (Bob Murawski - Chris Innis)
    • En İyi Ses Kurgusu (Paul. N. J. Ottoson)

     
  • Jeremy Renner, nesilde bir görülebilecek fırtınada hayatını kaybediyordu

    Jeremy Renner, 'The Hurt Locker'daki başarısının tesadüf olmadığını 2010'da 'Hırsızlar Şehri' ile gösterdi. 

     
  • Jeremy Renner, nesilde bir görülebilecek fırtınada hayatını kaybediyordu

    Jeremy Renner, 'James Coughlin'i canlandırdığı 'The Town'da kamera karşısına yardımcı erkek oyuncu olarak geçse de başrol etkisi oluşturmasıyla izleyicilerin takdirini kazandı. 

    Jeremy Renner, 'Hırsızlar Şehri'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında aralarında Akademi Ödülleri'nin de olduğu 11 organizasyonda aday gösterilirken ödüllerden birini evine götürmeyi başardı. 

    * Jeremy Renner, Oscar'ı bu kez de 'Dövüşçü'deki rolüyle Christian Bale'e kaptırdı.  

     

     
  • Jeremy Renner, nesilde bir görülebilecek fırtınada hayatını kaybediyordu

    'Hırsızlar Şehri', Jeremy Renner'ın kariyerindeki sıçrama tahtalarından biri oldu. 
    İzleyicilerden gördüğü ilgi ve bolca ödül adaylığı Renner'a yüksek izleyici sayısına sahip filmlerde rol alma fırsatını sağladı. 

     
  • Jeremy Renner, nesilde bir görülebilecek fırtınada hayatını kaybediyordu

    O filmlerden biri Marvel Sinematik Evreni'nin dördüncü filmi olan 'Thor' oldu. Renner, bu filmde 'Clint Barton / Hawkeye'yi canlandırdı.
  • Jeremy Renner, nesilde bir görülebilecek fırtınada hayatını kaybediyordu

    * Bütçesi 150 milyon dolar olan ‘Thor’un hasılatı 449.326.618 dolar olarak gerçekleşti. 
  • Jeremy Renner, nesilde bir görülebilecek fırtınada hayatını kaybediyordu

    Jeremy Renner, aynı yıl sinemanın klasiklerinden biri olan 'Görevimiz Tehlike' serisinin dördüncü ve beşinci filmlerinde 'William Brandt' karakterine hayat verdi. 
  • Jeremy Renner, nesilde bir görülebilecek fırtınada hayatını kaybediyordu

    * Görevimiz Tehlike 4 
    Bütçe…     145.000.000 dolar
    Hasılat… 694.713.380 dolar

     
  • Jeremy Renner, nesilde bir görülebilecek fırtınada hayatını kaybediyordu

    * Görevimiz Tehlike 5
    Bütçe…     150.000.000 dolar
    Hasılat… 682.714.267 dolar

     
  • Jeremy Renner, nesilde bir görülebilecek fırtınada hayatını kaybediyordu

    Marvel Sinematik Evreni'nin 'Yenilmezler: Ultron Çağı', 'Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı' ve 'Avengers: Son Oyun'da de rol alan Jeremmy Renner'ın yıldızını parlatan filmlerden biri de 'Aaron Cross / Kenneth Gidson'u canlandırdığı "Bourne'un Mirası"oldu. 
  • Jeremy Renner, nesilde bir görülebilecek fırtınada hayatını kaybediyordu

    Bourne'un Mirası (2012)
    Bütçe… 125.000.000 dolar
    Hasılat… 276.144.750 dolar 

     

    * Yenilmezler: Ultron Çağı
    Bütçe… 250.000.000 dolar
    Hasılat… 1.402.805.868 dolar

    * Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı
    Bütçe… 250.000.000 dolar 
    Hasılat… 1.153.296.293 dolar 

    * Avengers: Son Oyun (2019)
    Bütçe… 356.000.000 dolar
    Hasılat… 2.797.501.328 dolar

     
  • Jeremy Renner, nesilde bir görülebilecek fırtınada hayatını kaybediyordu

    Jeremy Renner, uzun süredir birlikte olduğu Kanadalı model Sonni Pacheco ile birlikte 2013'te büyük bir mutluluk yaşadı. Ava Berlin adını verdikleri çocuklarıyla baba olan Renner, 13 Ocak 2014'te Pacheco ile nikâh masasına oturdu. Ne varki evlikleri sadece 10 ay sürdü. 

    Jeremy Renner, koronavirüs nedeniyle işlerinin etkilendiğini belirterek eşine ve çocuğuna ödediği nafakanın düşürülmesini talep etti. Renner, ayda 30 bin dolar olan nafakasının 11 bin dolara düşürülmesi için indirim yapılması konusunda mahkemeye başvurdu.

     

 

 

 

 

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