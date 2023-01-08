17 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

* ‘Milwaukee Canavarı’ olarak tanınan ABD’li seri katil Jeffrey Lionel Dahmer, 1978 - 1991 arasında, çoğu Asya ve Afroamerika kökenli 17 kişiyi öldürdü.

17 Şubat 1992'de on altı kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Jeffrey Lionel Dahmer, tutuklanmasından üç yıl sonra, 28 Kasım 1994'te, tutuklu olduğu Columbia Islah Tutukevi'nde başka bir mâhkum olan Christopher Scarver tarafından kafasına aldığı ağır bir darbe sonucu 34 yaşındayken öldürüldü.