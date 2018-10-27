Jerv - Kongsvinger maçı öncesi rakamlar

Jerv ve Kongsvinger, 28 Ekim 2018 Pazar günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:00. 35 puanlı Jerv 11. sırada bulunuyor, Kongsvinger 38 puana sahip ve 8. sırada. Jerv, son 1 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik form durumunda. Kongsvinger, son 4 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 435 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jerv kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Kongsvinger sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Jerv son hafta oynanan Kongsvinger maçında 1-1 berabere kaldı.

Kongsvinger ise Jerv maçında 1-1 berabere kaldı.

Jerv, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Jerv, kendi sahasında 15 gol attı, 12 gol yedi.

Kongsvinger ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kongsvinger, 22 gol atarken 25 gol yedi.

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