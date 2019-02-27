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Kötü haberi aldığımda sabah programı yapıyordum. Arkadaşım aradı ‘Defne vefat etti’ dedi. Ben de ‘şaka mı yapıyorsun’ dedim. Yayına 5 dakika falan var. ‘şaka yapıyorsun dimi’ diye tekrar sordum. ‘Sabahın köründe neden şaka yapayım, alt bant geçiyoruz ciddi bir haber ve onaylandı’ dedi. Ben acı haberi böyle aldım maalesef. Ailece görüştüğüm bir insandı.