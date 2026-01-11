Habertürk
        Haberler Dünyadan Jessica Alba ve Danny Ramirez çifti mutluluk sarhoşu

        Jessica Alba ve Danny Ramirez çifti mutluluk sarhoşu

        Jessica Alba, 16 yıllık evliliğin ardından bulduğu yeni aşkı Danny Ramirez ile çok mutlu. Çiftin bir süre önce çıktığı tatilden fotoğraflar, bunu kanıtlıyor

        Giriş: 11.01.2026 - 17:00 Güncelleme: 11.01.2026 - 17:17
        Danny Ramirez, sevgilisi Jessica Alba ile yakın zamanda geçirdiği tatilden fotoğraflar paylaştı. 44 yaşındaki Alba ile 33 yaşındaki Ramirez, Meksika'nın Los Cabos şehrine yaptıkları seyahatte eğlenceli anlarını kayda aldı.

        Danny Ramirez'in paylaştığı tatil görsellerinde ikilinin mutluluğuna diyecek yok.

        Cash Warren ile 16 yıllık evliliğini 2024 sonunda bitiren Jessica Alba'nın Danny Ramirez ile aşk söylentileri geçtiğimiz yaz aylarında çıktı. Çift, ağustos ayında birlikte görüntülenince, iddiaların gerçekliği kanıtlandı.

        2008'de Cash Warren ile dünyaevine giren ve üç çocuğu olan Jessica Alba, Şubat 2025'te eşine boşanma davası açtı. Oyuncu; "Son 20 yıldır çift olarak birlikte büyümemizden gurur duyuyorum ve artık bireysel olarak büyümeye başlamamızın zamanı geldi" ifadeleriyle ayrıldıklarını açıklamıştı.

        Jessica Alba ve Cash Warren
        Jessica Alba ve Cash Warren

        Jessica Alba; 'Günah Şehri', 'Anestezi', 'İçimdeki Katil' filmleri ile 'Fantastik Dörtlü' serisindeki rolleriyle tanınıyor. Sevgilisi Danny Ramirez ise 'The Gifted', 'On My Block' dizileri ile 'Top Gun: Maverick' (2022) filmindeki Teğmen Mickey 'Fanboy' Garcia rolleriyle biliniyor. Ramirez son olarak, 'The Last of Us'ta rol aldı.

