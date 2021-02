Polis gelip evimize bakacak 0:00 / 0:00

Niyeti Çin'di, iş hayatında da özel hayatında da kısmetini Türkiye'de buldu. Şimdi de Türk vatandaşı olmayı bekliyor.

Jessica May...

18 yaşındayken uluslararası bir Çin şirketinden reklam filmi teklifi aldı.

Brezilya'dan Çin'e Türkiye üzerinden giderken İstanbul'da aktarma yaptığı sırada Japonya'da 9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası oluşan tsunaminin bölge ülkeler için de tehdit oluşturması sonucu reklam filminin askıya alındığını öğrendi.



Tsunami tehdidinin sonrasında reklam filminin çekilebileceği düşüncesiyle ülkesine dönmeyerek beklemeye başlayan Jessica May, İstanbul'da aldığı bir başka reklam filmi teklifinden sonra planlarında hiç olmayan Türkiye kariyerine başladı.

Reklam filminden sonra yine aldığı teklifler üzerine İstanbul'da modellik yapan Jessica May, bunun üzerine Türkiye'de bir hayat kurdu.

2016'da ailesini görmek için Brezilya'ya giden Jessica May, aldığı oyunculuk teklifi üzerine apar topar Türkiye'ye dönerek SHOW TV'de yayınlanan 'Yeni Gelin' ile oyunculuk kariyerine adım attı.

Çin'deki reklam filmi çekimi askıya alınmasaydı Jessica May için Türkiye, belki de sadece uzun uçak yolcuğu için aktarma yaptığı bir ülke olacaktı.

Japonya'daki deprem, Jessica May'in kariyer edindiği Türkiye ile bir bağ kurmasına vesile oldu. Tıpkı 'Yeni Gelin'de olduğu gibi bir Türk ile evlenmesiyle de kurduğu bağ köklü bir hale geldi.

2018'de Hüseyin Kara ile evlenen Jessica May, kariyerinde de, özel hayatında da kurduğu bağı resmileştirmek adına Türk vatandaşlığı için başvuruda bulundu.

Jessica May, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a verdiği röportajda babasının köklerinin dayandığı Litvanya'nın vatandaşlık teklifini neden kabul etmediğini, Türk vatandaşı olmaya ne zaman, nasıl karar verdiğini, çevresinin ve ailesinin bu durumu nasıl karşıladığını anlattı.

"HERKES 'ARTIK TÜRK MÜSÜN?' GİBİ SORULAR SORMAYA BAŞLADI"

Türk vatandaşı olma fikri ne zaman ve nasıl oluştu?

Galiba evlendikten sonra oluştu. Çünkü herkes 'vatandaş oldun mu?' , 'artık Türk müsün?' gibi sorular sormaya başladığında, biz de bunu araştırdık ve belli bir zaman sonra bu hakkı elde ettiğimizi öğrendik. Aslında Türkiye ya da başka bir ülkenin pasaportuna sahip olmak oralı olduğunuz anlamını taşımıyor. Bunu kalbinizden hissetmeniz gerekiyor. Ben her zaman söylüyorum; burası benim artık ikinci vatanım sayılır, o yüzden buranın bir parçası olabilmek beni de çok mutlu eder.

"EMNİYETTEN RANDEVU VERDİLER"

Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunmak size neler hissettirdi?

Henüz olamadım ama en kısa zamanda olmayı bekliyorum. Bu süreç gerçekten yorucu ve uzun bir süreç. Başvurduktan sonra iki yıl bekleyenler varmış mesela. Herkes elini kolunu sallayan vatandaş olabiliyor zannediyor ama gerçekten de öyle değil. En azından benim için süreç bu şekilde ilerlemiyor. Mesela ben uzun zamandır belgelerimi tamamlayıp başvurumu bitirmeye çalışıyordum. Geçen ay bu işlemleri hallettik. Şimdi de mart ayının sonunda parmak izi almak için emniyetten randevu verdiler. O randevudan sonra da başka işlemler olacak diye biliyorum. Mesela polis evimize gelip gerçekten burada yaşayıp yaşamadığımıza bakacakmış. Dediğim gibi uzun bir süreç ama ben sabırla bekliyorum. Tek dileğim; iki yıl gibi çok uzun sürmemesi.

"TÜRK ROLLERİNDE DE OYNAYABİLİRİM"



Türk vatandaşı olmanın yaşamınızda ve kariyerinizde ne gibi değişimlere yol açacağını düşünüyorsunuz?

Bu sadece kağıt üzerinde olan bir şey. Ben zaten Türkiye'yi çok sevdiğim için uzun süredir buradayım. Eşimin ya da benim burada bağlı kalıp, hareket etmeme gibi bir durumu söz konusu değildi ama biz burada yaşamayı beraber seçtik. Kariyerim için de şunu söyleyebilirim; Türkçemi daha iyi geliştirebilirsem belki bir gün Türk rollerinde de oynayabilirim.

"ARTIK BUNLARLA VAKİT KAYBETMEYECEĞİM"

Türk vatandaşı olmanın ne tür avantajlar sağlayacağını düşünüyorsunuz?

Artık bir Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaram olacak. Bu komik gelebilir ama burada yaşayan birisi için bence çok önemli bir şey. Çünkü burada bu numara ile her şeyinizi yapabiliyorsunuz. Şimdi de bir Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaram var ama bu yabancılara verilen bir numara ve herkes yabancı olduğunuzu anlıyor. Bir de bürokrasi ile ilgili bazı kolaylıklar sağlayacağını düşünüyorum. Uzun süredir burada yaşasam da, eşim Türk de olsa, her sene ikametgah ve çalışma izinleriyle uğraşmak zorunda kalıyorduk. Artık bunlarla vakit kaybetmeyeceğim.

"LİTVANYA VATANDAŞLIĞI ALABİLECEĞİMİ SÖYLEDİLER"



Aileniz ve çevreniz bu kararınızı nasıl karşıladı?

Çok şaşırmadılar diyebilirim. Bu zaten olası bir seçenekti. Mesela baba tarafım Litvanyalı ve Türkiye'de Litvanya konsolosluğu ile görüşme fırsatım oldu ve onlar aile bağlarımdan dolayı Litvanya vatandaşlığı alabileceğimi söylediler. Ama Litvanya sadece kendi vatandaşı olmanıza izin veriyor. Brezilya vatandaşlığımdan vazgeçmem gerektiği için istemedim. Aynı zamanda o zaman Türk vatandaşı da olamayacaktım. Türkiye'nin böyle bir kısıtlaması yok ve bence böyle olması çok güzel.

"TÜRK OLMANIN DNA'SINDA SANIYORUM BUNLAR VAR"

Türkiye'nin ve Türklerin hangi özellikleri sizi derinden etkiledi / etkiliyor?

Türkler çok misafirperver. Mesela sizi tanımasalar bile sofralarına davet ediyorlar. Bir sorun yaşadığınızda sürekli yardımcı olmaya çalışıyorlar. Türk olmanın DNA'sında sanıyorum bunlar var.

"TÜRKİYE'DE İNSANLARIN DEVE KULLANDIĞI SÖYLENMİŞTİ"

Brezilya'dayken Türkiye ve Türkler hakkındaki bilgileriniz, fikirleriniz, izlenimleriniz nelerdi?

Büyük babaannem Türklerle çalıştığı için zaten biraz fikir sahibiydim. Ama Türkiye'yi ilk ziyaret edeceğim zaman Sao Paulo'daki arkadaşlarım burada insanların develeri kullandığını söylemişti. Duyduğumda çok şaşırmıştım ve Türkiye'ye geldiğimde daha da şaşırdım çünkü Türkiye gerçekten hiç düşündükleri gibi bir yer değil. Herkes bir şeye başlarken, bir yere giderken soru işareti olarak girer ama nokta olarak çıkar. Ülkeme gittiğimde de hep söylüyorum; Türkiye hakkında kötü düşünen herkesi gelip bu toprakları gezmeye davet ediyorum.