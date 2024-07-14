Jet ski ile Avrupa hayali sahil güvenliğe takıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına jet ski ile geçmeye çalışan 3 kaçak göçmen ile birlikte toplam 42 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Bodrum açıklarında jet ski üzerinde düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye hareket etti.
Jet ski, ekipler tarafından durdurularak 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Yine Bodrum'da Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti.
GÖK İDARESİNE GÖNDERİLDİLER
Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot durduruldu. İçerisindeki 19 düzensiz göçmen ile beraberindeki 20 çocuk yakalandı.
Karaya çıkarılan toplam 42 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.