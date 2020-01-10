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HaberlerKültür-Sanat

Jet Sosyete yeni bölüm ne zaman? Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İzleyenlerin merakla beklediği Jet Sosyete dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Jet Sosyete yeni bölüm ne zaman?

İzleyenlerin merakla beklediği Jet Sosyete dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Jet Sosyete konusu ne?

Özpamuk Tekstil'in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul'un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan'ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar'ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları'ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem'in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır. Ailesi sınıf atlama ve sosyeteye ayak uydurma heyecanına düşmüşken; Yaşar'ı ise şirketin şu ana kadar hiç çıkmadığı üst katında, moda ve tasarım dünyasının göbeğinde herkesin saygısını kazanması gereken zor bir dönem beklemektedir.

Jet Sosyete yeni bölümü ne zaman? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Jet Sosyete dizisinin henüz yeni fragmanı yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında sizlerle paylaşacağız.

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