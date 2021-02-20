Travolta çiftinin mutlu anılarına tanıklık eden malikane dört katlı. Evin giriş katı hariç diğer tüm katlarında odaların pencerelerinde malikane arazisinin bakımlı manzarası görünüyor. Ana yatak odasının ise kendine ait özel bir banyosu ve oturma alanı da var.