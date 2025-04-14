John Travolta, yıllar önce kaybettiği oğlunu andı. 71 yaşındaki oyuncu, yaşasaydı dün 33 yaşına girecek olan oğlu Jett'i sosyal medyada dokunaklı bir mesajla hatırlattı. Travolta, oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşırken, "Doğum günün kutlu olsun Jett. Seni çok özlüyorum. Seni sonsuza dek seveceğim!" diye yazdı.

Oyuncu, 2020'de hayatını kaybeden eşi Kelly Preston ile evliliği boyunca üç çocuk sahibi oldu: Jett'in yanı sıra 25 yaşındaki kızı Ella Bleu ve 14 yaşındaki oğlu Benjamin.

John Travolta, çocukları Ella Bleu ve Benjamin ile...

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Jett, Ocak 2009'da, 16 yaşındayken Bahamalar'da ailesiyle tatil esnasında, yazlık evde epilepsi nöbet geçirdi ve kafasını küvete çarparak hayatını kaybetti. Hollywood yıldızı, oğlunun ölümünden sonra iyileşmenin ne kadar zor olduğunu anlatırken, "hayatımda başıma gelen en kötü şey" nitelendirmesini yapmıştı.

1994'te Jett doğduktan kısa bir süre sonra Travolta, babalığı ne kadar sevdiğini anlatırken, "Jett olmadan hayatın nasıl olacağını hayal bile edemiyorum" demişti.