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John Wick: Bölüm 4'ün prömiyerinde sürpriz Türk

Başrolünde Keanu Reeves'ın rol aldığı John Wick: Bölüm 4'ün prömiyeri Cineworld Leicester Meydanı'nda yapıldı. Galaya, 'Love Island' adlı reality show programında birinci olan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu da katıldı

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  • John Wick: Bölüm 4'ün prömiyerinde sürpriz isim: Ekin Su Cülcüloğlu - Magazin haberleri

    Köpeğinin öldürülmesi üzerine yeniden yeraltı dünyasına karışan eski bir suikastçının maceralarının anlatıldığı John Wick'in dördüncü filmi için dün Londra'da gala düzenlendi.
  • John Wick: Bölüm 4'ün prömiyerinde sürpriz isim: Ekin Su Cülcüloğlu - Magazin haberleri

    24 Mart'ta vizyona girecek olan John Wick: Bölüm 4'ün galası, Londra'daki  Cineworld Leicester Meydanı'nda yapıldı.
  • John Wick: Bölüm 4'ün prömiyerinde sürpriz isim: Ekin Su Cülcüloğlu - Magazin haberleri

    Galanın davetlileri arasında sürpriz bir isim de vardı. İngiltere'de yayınlanan 'Aşk Adası' adlı reality show programında birinci olan, İngiltere doğumlu Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu da davete katıldı. Kırmızı elbisesiyle dikkat çeken Cülcüloğlu, meraklı bakışları üzerinde topladı.
  • John Wick: Bölüm 4'ün prömiyerinde sürpriz isim: Ekin Su Cülcüloğlu - Magazin haberleri

    İtalyan Davide Sanclimenti ile yarışmada çift olan Cülcüloğlu, seyirci oylarıyla para ödülünü kazanmıştı. İkili, 50 bin sterlinlik para ödülünü paylaştı. Cülcüloğlu, Davide Sanclimenti için 'hayallerimin erkeği' demişti. Sanclimenti ise, "Ekin’i görür görmez başım döndü" ifadesini kullanmıştı.

    Cülcüloğlu, Manchester City’de forma giyen futbolcu Jack Grealish’in de kendisini sosyal medyada takibe almasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
  • John Wick: Bölüm 4'ün prömiyerinde sürpriz isim: Ekin Su Cülcüloğlu - Magazin haberleri

    Galaya katılan diğer isimler ise şöyle:

    Rina Sawayama
  • John Wick: Bölüm 4'ün prömiyerinde sürpriz isim: Ekin Su Cülcüloğlu - Magazin haberleri

    Lizzie Cundy
  • John Wick: Bölüm 4'ün prömiyerinde sürpriz isim: Ekin Su Cülcüloğlu - Magazin haberleri

    Nicole O'Brien
  • John Wick: Bölüm 4'ün prömiyerinde sürpriz isim: Ekin Su Cülcüloğlu - Magazin haberleri

    Abbie Quinnen
  • John Wick: Bölüm 4'ün prömiyerinde sürpriz isim: Ekin Su Cülcüloğlu - Magazin haberleri

    Natalia Tena
  • John Wick: Bölüm 4'ün prömiyerinde sürpriz isim: Ekin Su Cülcüloğlu - Magazin haberleri

    Ian McShane
  • John Wick: Bölüm 4'ün prömiyerinde sürpriz isim: Ekin Su Cülcüloğlu - Magazin haberleri

    Lady Victoria Hervey

     
  • John Wick: Bölüm 4'ün prömiyerinde sürpriz isim: Ekin Su Cülcüloğlu - Magazin haberleri

    Luca Bish
  • John Wick: Bölüm 4'ün prömiyerinde sürpriz isim: Ekin Su Cülcüloğlu - Magazin haberleri

    Victoria Brown
  • John Wick: Bölüm 4'ün prömiyerinde sürpriz isim: Ekin Su Cülcüloğlu - Magazin haberleri

    Tega Alexander
  • John Wick: Bölüm 4'ün prömiyerinde sürpriz isim: Ekin Su Cülcüloğlu - Magazin haberleri

    Molly Rainford

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