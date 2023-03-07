Galanın davetlileri arasında sürpriz bir isim de vardı. İngiltere'de yayınlanan 'Aşk Adası' adlı reality show programında birinci olan, İngiltere doğumlu Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu da davete katıldı. Kırmızı elbisesiyle dikkat çeken Cülcüloğlu, meraklı bakışları üzerinde topladı.