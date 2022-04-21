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Johnny Depp: Amber Heard beni dövüyordu!

Hollywood yıldızı Johnny Depp, önceki gün görülen 'iftira' davasının son duruşmasında kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Amber Heard'ün evlilikleri süresince kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü. Heard ile birlikteliğini "toksik" olarak tanımlayan Depp, "Heard hayal kırıklığı ve öfke içinde bana vuruyordu." dedi. Ünlü aktör ayrıca, çocuk yaşlarda annesinin tacizine ve şiddetine uğradığını itiraf etti

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  • Johnny Depp: Amber Heard beni dövüyordu!

    Ünlü aktör Johnny Depp (58) ve uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı Amber Heard'ün (35) aşkları önce nikah masasına, ardından da Hollywood'un en uzun süreli hukuk savaşına uzandı. 2015 ile 2017 arasında evli kalan ikili, bir kez daha mahkeme salonunda karşı karşıya geldi. Bu yasal sürecin "ilk perdesi" geçtiğimiz yıl İngiltere'de gerçekleşmişti.
  • Johnny Depp: Amber Heard beni dövüyordu!

    "İFTİRA" DAVASI

    Bu süreçte kariyeri de zarar gören Depp, kendisi hakkında "eşini döven bir adam" nitelemesini kullanan The Sun Gazetesi'ne karşı bir iftira davası açmıştı. Davanın görüldüğü dönemde, Amber Heard ile Johnny Depp, Londra'daki mahkeme salonunda adeta kozlarını paylaştı. O davayı kaybeden kişi Depp oldu ancak olay orada kapanmadı.
  • Johnny Depp: Amber Heard beni dövüyordu!

    İKİNCİ DURUŞMA GERÇEKLEŞTİ

    Ünlü oyuncu, eski eşinin aleyhine 50 milyon dolarlık bir iftira davası açmıştı. Heard de bu hamleye yanıt olarak Johnny Depp'in aleyhine 100 milyon dolarlık bir iftira davası açmıştı.

    O davanın ilk duruşması geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Virginia kentindeki Fairfax County Courthouse'da görülmüştü. Önceki gün ikinci duruşma da gerçekleşti. Avukatları eşliğinde kozlarını paylaşan ikiliden Depp, ifade verdi.
  • Johnny Depp: Amber Heard beni dövüyordu!

    "BAŞIMA KUMANDA FIRLATTI"

    Evliliklerini "toksik" olarak tanımlayan ünlü aktör, "Heard hayal kırıklığı ve öfke içinde bana vuruyordu." şeklinde konuştu.

    Heard'ün çatışmaya ve şiddet göstermeye yönelik bir ihtiyaç içinde olduğunu belirten Johnny Depp, "Başıma televizyonun kumandasını, yüzüme bir kadeh şarap fırlattı." dedi. Depp, Heard tarafından kendisine yöneltilen şiddet suçlamalarını da reddetti.

    Mahkemenin ilk gününde Johnny Depp, çocukluğunda annesinin de babasına karşı fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını ve bu etki nedeniyle iki yıl evli kaldığını belirtti.
  • Johnny Depp: Amber Heard beni dövüyordu!

    DOKTORU DA KONUŞTU

    Johnny Depp'in doktoru Dr. David Kipper da mahkemede ifade verdi. Kipper, Depp'in kopan parmağını tedavi etmişti.

    Times'ın haberine göre; Johnny Depp'in özel doktoru ve hemşiresi, Mart 2015'te Karayip Korsanları serisinin beşinci filminin çekildiği Avustralya’da kiralık bir evde aldığı yarayla ilgili ifade verdi.
  • Johnny Depp: Amber Heard beni dövüyordu!

    "AMBER HEARD'ÜN YARASI YOKTU"

    Dr. David Kipper, eve girdiğini ve "kesinlikle üzgün" olarak nitelendirdiği ancak görünür bir yaralanması olmayan Heard'ı bulduğunu söyledi. Depp'in parmağının üst kısmının kesildiğini ve acil tedavi sağladığını aktardı.

    Ünlü aktörün hemşiresi Debbie Lloyd da, yaralanmanın nasıl meydana geldiği konusunda çelişkili iddialar duyduğunu söyledi. Elini bir telefona çarpması ve Amber Heard'ün "ona bir alkol şişesi fırlatması" bunlar arasındaydı. Lloyd, rakip iddiaları ona kimin söylediğini hatırlayamadı ve evin dağınık olduğunu ve duvarlarda yazılar olduğunu aktardı.
  • Johnny Depp: Amber Heard beni dövüyordu!

    "İÇSE DE İÇMESE DE ÇOK SEVİMLİ"

    Hem Lloyd hem de Kipper, Depp’in Heard’a şiddet uyguladığını ve aktrisin yaralandığını hiç görmediklerini söylediler. Depp’in güvenlik görevlisi Sean Bett de, Depp’in Heard’a karşı şiddet uyguladığını hiç görmediğini belirterek "İçse de içmese de çok sevimli." dedi.

    Birçok tanığın dinleneceği davada henüz kesinleşen bir karar çıkmadı, duruşmanın toplamda 6 veya 7 hafta sürmesi bekleniyor.
  • Johnny Depp: Amber Heard beni dövüyordu!

    "ANNEMDEN DE FİZİKSEL ŞİDDET GÖRMÜŞTÜM"

    Depp, eski eşi Amber Heard aleyhine açtığı dava kapsamında travmalarla dolu çocukluğu hakkında da konuştu. Johnny Depp, çocukken annesi Betty Sue Palmer'ın kendisini ve kardeşlerini sürekli olarak taciz ettiğini, fiziksel şiddet uyguladığını anlattı.

    Betty Sue Palmer ve John Christopher Depp'in oğlu olarak dünyaya gözlerini açan ünlü yıldız, o dönemlerden bahsederken fiziksel şiddetin, anneleri tarafından uygulanan sözlü ya da duygusal tacizin yanında hiç önemi olmadığını vurguladı.

    Tam adı John Christopher Depp olan ünlü aktör, "O tokatlar ya da vurmalar sadece kabullenmeyi ve başa çıkmayı öğrendiğiniz fiziksel acılardı." dedi.

     
  • Johnny Depp: Amber Heard beni dövüyordu!

    "BABAM SOĞUKKANLIYDI"

    Johnny Depp, ayrıca annesinin çocuklarının önünde babasına karşı da nazik olmadığını ve sert davrandığını anlattı. Depp, babasının, annesinin bu tavırlarına karşı sakin ve sabırlı kaldığını sözlerine ekledi. Ünlü oyuncu, annesi canını yakarken babasının sadece karşısında durup bakışlarını eşine diktiğini anlattı.

    Depp, "Babamın, kontrolünü kaybedip anneme bağırdığı, saldırdığı ya da vurduğu hiçbir an olmadı. Babam beyefendiliğini hiçbir zaman bozmadı. En fazla duvarı yumruklardı." ifadelerini kullandı.
  • Johnny Depp: Amber Heard beni dövüyordu!

    "ÇOCUKKEN BABAMIN BUNA NASIL DAYANDIĞINI MERAK EDERDİM"

    Johnny Depp, daha sonra "Beş yaşında bir çocuk olarak babamın buna nasıl dayandığını merak ederdim. Onun neden annemi terk etmediğini de. Babam sakinliğini ve soğukkanlılığını koruyabiliyordu. Çocuklarıyla ilişkisini koruyabiliyordu." şeklinde konuştu. Depp, bu sözlerinin ardından babasını "İyi bir adam" olarak tanımladı.
  • Johnny Depp: Amber Heard beni dövüyordu!

    "ANNEMİ TERK EDEREK EN DOĞRU OLANI YAPTI"

    Anne ve babasının 1978 yılında, kendisi 15 yaşındayken boşandığını söyleyen Johnny Depp, o sırada babasının artık bu şekilde yaşayamayacağını söylediğini de belirtti. Depp, duruşmadaki tanıklığı sırasında adını taşıdığı babasıyla ilgili çarpıcı bir yorumda da bulundu. Johnny Depp, her ne kadar babasını "Kibar, sakin ve utangaç bir adam" olarak tanımlasa da ailesini terk ettiği için onun bir yanının "Korkak" olduğunu düşündüğünü de gizlemedi. Oyuncu, ilerleyen yıllarda bu fikrini değiştirdiğini de saklamadı ve "Babam, annemi terk ederek kendisi için en doğru olanı yapmıştı" dedi.
  • Johnny Depp: Amber Heard beni dövüyordu!

    "BİR DAHA ESKİSİ GİBİ OLMADI"

    Johny Depp, duruşmada annesinin trajik sonunu da anlattı. Betty Sue Palmer'ın derin bir depresyona girdiğini ve çok sayıda hap içerek hayatına son vermek istediğini anlattı. Depp, sonra da "Hayatta kaldı ama asma eskisi gibi olmadı." dedi. Depp'in annesi Betty Sue Palmer, 2016 yılında hayata veda etmişti.
  • Johnny Depp: Amber Heard beni dövüyordu!

    "UMARIM CESEDİ BAGAJDA ÇÜRÜYORDUR"

    Eski çiftin karşı karşıya geldiği ilk duruşmaya, yine birbirleri aleyhine yönelttikleri suçlamalar damgasını vurmuştu.

    Bunlar arasında en çarpıcı olanlardan biri de Johnny Depp'in yakın arkadaşı Isaac Baruch'a gönderdiği bir yazılı cep telefonu mesajıydı. Bu mesaj, mahkeme salonunda okundu ve Depp'in arkadaşı Baruch da mesajlaşmayı doğrulamıştı.

    Ünlü aktörün yazılı mesajında "Umarım Amber'ın cesedi şimdi otomobilin bagajında çürüyordur." yazılıydı. Yine aynı mesajda Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'ü güzel bir hayatı yerle bir etmekle suçluyordu. Duruşmada bu mesajı doğrulayan Baruch kendisine yöneltilen "Depp'in, Heard'e şiddet uyguladığına tanık oldunuz mu?" sorusuna ise böyle bir şeye hiçbir zaman tanık olmadığını söyleyerek yanıt vermişti.
  • Johnny Depp: Amber Heard beni dövüyordu!

    "CAN GÜVENLİĞİMDEN ENDİŞE EDİYORDUM"

    Buna karşılık olarak da Amber Heard, taciz iddialarının bir adım daha ötesine geçti ve Depp ile evliyken bir dönem hayatından da endişe ettiğini ileri sürmüştü. Eski eşinin bilerek ve isteyerek ya da kontrolü kaybederek kendisini öldürmesinden korktuğunu belirtmişti.
  • Johnny Depp: Amber Heard beni dövüyordu!

    HOLLYWOOD'U ELEŞTİRMİŞTİ

    Öte yandan "Ne kadar uzun sürerse sürsün bu 'iptal kültürü', esasen kirli hava anlamına gelen şeylere dayanan bu anlık yargılama acelesi, tarihte bir olay olarak görülebilir." diyen Johnny Depp, kendisini silmiş gibi davranan Hollywood'u şu anki durumunun kesinlikle eskisi gibi olmadığını ifade etmişti. Depp, daha sonra sözlerine şöyle devam etmişti:

    Daha ne kadar stüdyo gibilerinin formülüne ihtiyacımız var? Seyirci olarak daha ne kadar küçümsemeye ihtiyacımız var? Hollywood'un seyirciyi gülünç bir şekilde hafife aldığını düşünüyorum.

    Ünlü aktör, San Sebastian Film Festivali'ni kendisi hakkında gerçekte var olmadığı halde çok uzun zamandır öne sürülen fikirlere itibar etmeyerek kendisine destek verdiği' için övmeyi de ihmal etmedi.

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