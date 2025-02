Johnny Depp'in yeni filmi 'Day Drinker’da başrolü kimlerle paylaşacağı belli oldu: Penelope Cruz ve Madelyn Cline

Johnny Depp ile Penelope Cruz, dördüncü defa aynı filmde rol almaya hazırlanırken, filmin kadrosuna katılan yeni isim de belli oldu.

61 yaşındaki ABD'li oyuncu Johnny Depp ile 50 yaşındaki İspanyol oyuncu Penelope Cruz, aksiyon gerilim türündeki 'Day Drinker'da başrolleri paylaşacak.

Marc Webb'in yönetmenliğini üstlendiği filmin kadrosuna Madelyn Cline de katıldı.

Cline, en çok 'Outer Banks' dizisindeki çıkış rolüyle tanınıyor. Ardından, Daniel Craig ile birlikte 'Glass Onion' filmindeki rolüyle dikkat çekti ve o zamandan beri başarılı projelerde yer alıyor. Genç yıldız, 'I Know What You Did Last Summer' devam filminde ve 'The Map That Leads To You' filminde de izleyiciyle buluşacak.

'Day Drinker', bir cruise gemisi barmeninin gizemli bir gündüz müşterisiyle tanışmasını ve ikisinin de kendilerini beklenmedik şekilde suç dünyasında bulmalarını konu alıyor.

Film, Johnny Depp'in Hollywood'a dönüşünü temsil ediyor. Eski eşi Amber Heard ile çekişmeli ayrılık süreci ve şiddet iddiaları nedeniyle açılan davalar sonucu Hollywood'dan dışlanmış, davaların bitiminde sadece iki Avrupa filminde rol almıştı.

Johnny Depp ile Penelope Cruz daha önce 'Blow' (2001), 'Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde' (2011) ve 'Doğu Ekspresinde Cinayet' (2017) filmlerinde birlikte oynadı