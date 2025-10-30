Habertürk
        Haberler Dünyadan Jon Bon Jovi: Hiç estetik yaptırmadım, yaptırmayacağım - magazin haberleri

        Jon Bon Jovi: Hiç estetik yaptırmadım, yaptırmayacağım

        Yaşlanmanın etkileri hakkında konuşan 68 yaşındaki rock yıldızı Jon Bon Jovi; "Asla estetik yaptırmayacağım. Saçlarım beyaz ve en azından saçlarım hâlâ duruyor" dedi

        Giriş: 30.10.2025 - 11:44 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:44
        "Hiç estetik yaptırmadım"
        Jon Bon Jovi, katıldığı bir podcast yayınında yaşlanmasıyla ilgili konuştu. Bon Jovi grubunun kurucusu olan 68 yaşındaki ünlü rock yıldızı, yaşlanmayı kabullendiğini söylerken, gençken olduğu gibi görünmeyi tercih ettiğini itiraf etti. Ayrıca yüzünde herhangi bir estetik işlem yaptırıp yaptırmadığını da açıklayan şarkıcı; "Sorun değil, asla estetik yaptırmayacağım. Saçlarım beyaz ve en azından saçlarım hâlâ duruyor" dedi.

        Bon Jovi; "Hiçbir ameliyat, operasyon, botoks enjeksiyonu, göz veya dudak estetiği veya günümüzde yapılan her neyse onu yaptırmadım. Bunların hiçbiriyle ilgilenmiyorum ve yaptırmam da" diye ekledi.

        Beyaz saçlarıyla yüzleşmek zorunda kaldığını söyleyen sanatçı, saç stilistleri saç boyası sürdüğünde bundan nefret ettiğini söylerken; "Bu yüzden 12 - 13 yıl önce 'Boş ver' dedim. Ben bunu yapmazdım, bu yüzden yaşlanmayla yüzleşmek zorunda kaldım" diye konuştu.

        Gençlik günlerine de değinen Jon Bon Jovi; "Biliyor musun, şimdiki fotoğraflarıma bakıyorum ve bundan hiç memnun değilim. 30, 40, 50 yaşıma bakıyorum ve 'Evet, ben de böyle görünmeyi tercih ederim' diyorum ama öyle görünmüyorum" dedi. Sanatçı ayrıca, yaşlanmayla "Bilgelik" kazanmanın büyük bir artı olduğunu söyledi.

        "Fiziksel olarak iyi durumdaysam, önümüzdeki birkaç yıl harika olabilir, çünkü bilgeliğim var" diyen Bon Jovi; "Yüzünüze yumruk yemenin inişli çıkışlı yolculuğu, sizi her şeyi değerlendirmeye zorluyor. Sağlık, elbette listenin bir numarasında. Her zaman para kazanabilirsiniz. Her zaman yeni bir şarkı yazabilirsiniz ama sağlığınız evrenin anahtarıdır" şeklinde konuştu.

