Jon Bon Jovi: Hiç estetik yaptırmadım, yaptırmayacağım

Jon Bon Jovi, katıldığı bir podcast yayınında yaşlanmasıyla ilgili konuştu. Bon Jovi grubunun kurucusu olan 68 yaşındaki ünlü rock yıldızı, yaşlanmayı kabullendiğini söylerken, gençken olduğu gibi görünmeyi tercih ettiğini itiraf etti. Ayrıca yüzünde herhangi bir estetik işlem yaptırıp yaptırmadığını da açıklayan şarkıcı; "Sorun değil, asla estetik yaptırmayacağım. Saçlarım beyaz ve en azından saçlarım hâlâ duruyor" dedi.

Bon Jovi; "Hiçbir ameliyat, operasyon, botoks enjeksiyonu, göz veya dudak estetiği veya günümüzde yapılan her neyse onu yaptırmadım. Bunların hiçbiriyle ilgilenmiyorum ve yaptırmam da" diye ekledi.

Beyaz saçlarıyla yüzleşmek zorunda kaldığını söyleyen sanatçı, saç stilistleri saç boyası sürdüğünde bundan nefret ettiğini söylerken; "Bu yüzden 12 - 13 yıl önce 'Boş ver' dedim. Ben bunu yapmazdım, bu yüzden yaşlanmayla yüzleşmek zorunda kaldım" diye konuştu.

Gençlik günlerine de değinen Jon Bon Jovi; "Biliyor musun, şimdiki fotoğraflarıma bakıyorum ve bundan hiç memnun değilim. 30, 40, 50 yaşıma bakıyorum ve 'Evet, ben de böyle görünmeyi tercih ederim' diyorum ama öyle görünmüyorum" dedi. Sanatçı ayrıca, yaşlanmayla "Bilgelik" kazanmanın büyük bir artı olduğunu söyledi.