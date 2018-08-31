Jong PSV - Helmond Sport maçı öncesi rakamlar

Hollanda Eerste Divisie maçında Jong PSV ile Helmond Sport, 31 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Jong PSV 3 puanla 13. sırada, Helmond Sport 2 puanla 14. sırada bulunuyor. Jong PSV, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Helmond Sport son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 248. İddaa'da Jong PSV kazanır 1.40, berabere biter 3.75, Helmond Sport kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Jong PSV son hafta oynanan Fortuna Sittard maçında 1-0 yenildi.

Helmond Sport, Waalwijk karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Jong PSV, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Helmond Sport, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Helmond Sport 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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