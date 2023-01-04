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Jorge Jesus: "Galatasaray maçından 3 puan almak istiyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada her şeye rağmen galip ayrıldıklarını belirterek, "Galatasaray’a saygı duyuyorum, ezeli rakibimiz. Her maça 3 puan gözüyle bakıyorum, o maçtan 3 puan almak istiyoruz" dedi

Jorge Jesus:
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı FTA Antalyaspor’u, 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, öngördükleri gibi zor bir maç olduğunu ifade etti. Antalyaspor’un organize bir takım olduğunun altını çizen Jesus, ”Harika oyuncuları var. Bize ilk yarıda zorluklar yaşattılar. İkinci yarıda oyunumuzu daha yukarı çekmemiz gerekti. Saha şartlarına adapte olamadık. Saha şartlarında futbol oynaması zordu. Futbol için elverişli saha şartları yoktu. İki takımı olumsuz etkiledi. Onların da teknik anlamada iyi oyuncuları var. Bu saha şartları utanç verici, böyle sahada maçlar oynanmaması gerekiyor” diye konuştu.

"Galip ayrılmayı bildik"

Her şeye rağmen galip ayrılmayı bildiklerini ifade eden Jesus, “Tartışmalı pozisyonlar vardı 3-1’i yakaladığımız pozisyonda neden golümüzün iptal edildiğini anlamadım. Penaltı zaten penaltıydı. Son dakika attığı golde rakip forvet ofsayttaydı. Golün hemen öncesinde Samuel’i blokluyordu. Hakemin verdiği iyi bir karardı. Hakemle ilgili şikayet etmesi gereken bir taraf varsa o Fenerbahçe olmalıydı. 3-1 yakalasaydık maçı zaten orada bitirecektik” dedi.

"3 puan istiyoruz"

Galatasaray maçına ilişkin soruya Jesus, “Benim için diğer bütün maçlar gibi bir maç. 3 puan değerinde. Galatasaray’a saygı duyuyorum. Ezeli rakibimiz. Ama bugün oynadığımız Antalyaspor’a da saygı duyuyorum. Özel maç yok, Real Madrid’e, Barcelona’ya karşı oynadım, her maça 3 puan gözüyle bakıyorum. O maç 3 puan değerinde. O maçtan 3 puan almak istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

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