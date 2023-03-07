OSAYI 11'E, LINCOLN KULÜBEYE

Ligdeki Konyaspor ve Kayserispor maçlarında savunma beklerinde Ferdi ve Lincoln'e görev veren Jesus, Sevilla karşısında hızından yararlanmak için Osayi'yi tercih edebilir... Bu durumda Osayi sağ bekte, Ferdi Kadıoğlu ise sol bekte görev yapacak; Lincoln ise kulübeye çekilecek.