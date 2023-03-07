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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jorge Jesus'tan Sevilla kararı! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşiyor

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Sevilla ile karşılaşacak Fenerbahçe'de gözler ilk 11'e çevrildi. Teknik direktör Jorge Jesus'un, ligdeki Konyaspor ve Kayserispor maçlarına göre kadroda birkaç değişikliğe gitmesi bekleniyor.

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  • Jorge Jesus'tan Sevilla kararı! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşiyor

    Süper Lig'de son iki maçını kazanarak zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de gözler Avrupa Ligi'ndeki Sevilla maçına çevrildi.
  • Jorge Jesus'tan Sevilla kararı! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşiyor

    Sarı-lacivertliler, perşembe günü İspanya'da oynanacak mücadeleden avantajlı bir skorla ayrılıp rövanşta alacağı sonuçla adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.
  • Jorge Jesus'tan Sevilla kararı! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşiyor

    Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Luan Peres ve Michy Batshuayi'nin zorlu karşılaşmada forma giyip giymeyecekleri belirsizliğini koruyor. 
  • Jorge Jesus'tan Sevilla kararı! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşiyor

    Kanarya'da ayrıca UEFA listesinde yer almayan Serdar Dursun, Ezgjan Alioski ve Gustavo Henrique ise Sevilla'ya karşı forma giyemeyecek. 
  • Jorge Jesus'tan Sevilla kararı! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşiyor

    Teknik direktör Jorge Jesus'un kritik karşılaşmada nasıl bir 11 tercih edeceği merak edilirken, kadroda birkaç sürprizin yaşanabileceği öğrenildi. 
  • Jorge Jesus'tan Sevilla kararı! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşiyor

    OSAYI 11'E, LINCOLN KULÜBEYE 

    Ligdeki Konyaspor ve Kayserispor maçlarında savunma beklerinde Ferdi ve Lincoln'e görev veren Jesus, Sevilla karşısında hızından yararlanmak için Osayi'yi tercih edebilir... Bu durumda Osayi sağ bekte, Ferdi Kadıoğlu ise sol bekte görev yapacak; Lincoln ise kulübeye çekilecek. 
  • Jorge Jesus'tan Sevilla kararı! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşiyor

    ORTADA ZAJC ZAMANI

    Samet ve Szalai'den oluşan stoper hattını bozması beklenmeyen Portekizli teknik adam, orta sahada ise Kayserispor maçından farklı olarak Arda Güler yerine Miha Zajc'ı kullanabilir. 
  • Jorge Jesus'tan Sevilla kararı! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşiyor

    Jesus'un orta sahada Sevilla'nın baskısına karşı pas yüzdesi yüksek isimlere görev vermesi bekleniyor.
  • Jorge Jesus'tan Sevilla kararı! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşiyor

    Bu doğrultuda Arao ve Crespo'nun önünde Miha Zajc'ın forma giymesi sürpriz olmayacak. Sloven yıldızın soğukkanlı oluşu ve Avrupa Ligi'ndeki başarılı performansı da Jesus'un tercihinde en önemli faktörlerden olacak. 
  • Jorge Jesus'tan Sevilla kararı! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşiyor

    HÜCUM HATTINI BOZMAYACAK

    Sarı-lacivertlilerin teknik patronu, hücumda ise Kayserispor karşısında görev verdiği isimlerle sahaya çıkacak. Fenerbahçe, Sevilla deplasmanında Rossi, King, Valencia üçlüsüyle gol arayacak. İspanya'ya götürülecek olan Batshuayi'nin ise ilk 11'de sahaya çıkması beklenmiyor. 
  • Jorge Jesus'tan Sevilla kararı! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşiyor

    Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şu isimlerden oluşuyor: Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Zajc, Rossi, King, Valencia.

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