''TRANSFER YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ BİR POZİSYON DAHA VAR''

Jesus, transfer ile ilgili yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi:

“Transfer döneleri geldiğinde her takım belli ayarlar yapmak ister. Takımdan ayrılanlar katılanlar olabilir. Bu dönemde her takımın imkanı olabiliyor. Biz de transferde Samet’i kadromuza kattık. Gelir gelmez oynadı. Her oyuncu gibi öğreneceği şeyler var. Teknik kalitesi var. Transfer penceresi açık. Takım için en iyisini yapmaya çalışacağız. İsim veremeyiz. Biz de bilmiyoruz. İmkanımız var. Transfer yapmayı düşündüğümüz pozisyonlar var. Bakalım istediğimiz gibi bir isim bulabilecekmiyiz.”