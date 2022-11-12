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Jorge Jesus'un kuralları ortaya çıktı

Sezon başında Fenerbahçe'ye gelerek takıma adeta seviye atlatan Jorge Jesus, takımını ligde ve Avrupa'da lider konuma getirdi. Portekizli teknik adamın başarısının sırrının ise kurallarından geldiği ortaya çıktı. İşte Jesus'un takım içindeki kuralları...

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  • Jorge Jesus'un kuralları ortaya çıktı - Spor haberleri

    Jorge Jesus kariyeri boyunca başarılarının yanında disiplini bir hoca olarak da ön plana çıktı. Tecrübeli teknik adam bu özelliği Fenerbahçe'ye de getirmiş durumda. Futbolcularla tek tek ilgilenmesi ve takımdaki kenetlenmiş görüntü taraftarların da hoşuna gidiyor. İşte Jorge Jesus'un takıma getirdiği kurallar...
  • Jorge Jesus'un kuralları ortaya çıktı - Spor haberleri

    FAST FOOD YASAK

    Jorge Jesus, öğrencilerinin sağlığa ve aldığı kilolara çok dikkat ediyor. Yağ ve kilo oranının dengeli olmasına dikkat eden Jesus, fazla olan futbolculara da para cezası veriyor. Maç sonu yemeklerinde ise fast food yasak.
  • Jorge Jesus'un kuralları ortaya çıktı - Spor haberleri

    TAKIM OTOBÜSÜNÜ BEKLETENE CEZA

    Jesus'un başka bir kuralıysa takım otobüsüyle ilgili. Bu kurala göre takım otobüsüne geç kalan oyuncuya para cezası veriliyor. 5 dakikadan sonra takım otobüsü kimseyi beklemiyor, hareket ediyor.
  • Jorge Jesus'un kuralları ortaya çıktı - Spor haberleri

    SAMANDIRA'DA DEĞİŞİKLİK

    Sezon öncesinde yönetimden Samandıra Tesisleri'nde değişiklik yapılmasını isteyen Jorge Jesus, ilk olarak 28 şampiyonlukla ilgili görselleri tesislere astırdı. Ardından antreman sahasının yanına toplantı odası yaptıran Jesus, Fenerbahçe taraftarlarının birliktelik ve aidiyet duygularını ortaya koyan görsellerin de duvarlarda olmasını istedi.

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