Jose Mourinho'dan dikkat çeken paylaşım!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Giriş: 29.07.2025 - 18:32 Güncelleme: 29.07.2025 - 18:32
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lazio ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
"6 GÜN KALIYOR"
Portekizli çalıştırıcı, yaptığı paylaşımda "Yarın son hazırlık maçı ve sonra Şampiyonlar Ligi öncesi 6 antrenman günü kalıyor.'' ifadelerini kullandı.
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