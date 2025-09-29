Jose Mourinho: Evimde hissediyorum ama kazanmak istiyorum

Portekizli teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile oynayacakları maç öncesinde Stamford Bridge Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Chelsea ile şampiyon olduğu yıllarda çekilen fotoğraflarının olduğu salonda soruları yanıtlayan Mourinho, "Burada evimde hissediyorum ama artık mavi değil kırmızıyım ve kazanmak istiyorum. Chelsea'nin tarihinin bir parçasıyım, onlar da benim tarihimden bir parça. Ben, Chelsea'nin daha büyük bir kulüp olmasına yardımcı oldum, onlar da benim daha büyük bir Jose olmama yardımcı oldular." diye konuştu.

Benfica'da çok mutlu olduğunu dile getiren Mourinho, "25 yılın ardından, Portekiz’e dönüşümün milli takım aracılığıyla olmasını bekliyordum, Benfica ile değil. Şimdi Benfica'ya döndüm, yani bir kariyer planım yok. Önemli olan her şeyi vermek. Farklı sebeplerden dolayı Benfica'nın yüklediği büyük bir sorumluluk var, dev bir sorumluluk." ifadelerini kullandı.