        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Jose Mourinho: Evimde hissediyorum ama kazanmak istiyorum - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho: Evimde hissediyorum ama kazanmak istiyorum

        Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Stamford Bridge Stadı'nda kendini evinde hissettiğini ancak kazanmak istediğini söyledi.

        Giriş: 29.09.2025 - 23:30 Güncelleme: 29.09.2025 - 23:30
        "Burada evimde hissediyorum ama..."
        Portekizli teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile oynayacakları maç öncesinde Stamford Bridge Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

        Chelsea ile şampiyon olduğu yıllarda çekilen fotoğraflarının olduğu salonda soruları yanıtlayan Mourinho, "Burada evimde hissediyorum ama artık mavi değil kırmızıyım ve kazanmak istiyorum. Chelsea'nin tarihinin bir parçasıyım, onlar da benim tarihimden bir parça. Ben, Chelsea'nin daha büyük bir kulüp olmasına yardımcı oldum, onlar da benim daha büyük bir Jose olmama yardımcı oldular." diye konuştu.

        Benfica'da çok mutlu olduğunu dile getiren Mourinho, "25 yılın ardından, Portekiz’e dönüşümün milli takım aracılığıyla olmasını bekliyordum, Benfica ile değil. Şimdi Benfica'ya döndüm, yani bir kariyer planım yok. Önemli olan her şeyi vermek. Farklı sebeplerden dolayı Benfica'nın yüklediği büyük bir sorumluluk var, dev bir sorumluluk." ifadelerini kullandı.

        Chelsea'yi "kazanma makinesi"ne benzeten Mourinho, "Onlar benim dönemimden önce de bir şeyler kazanmışlardı, sonra biz kazanmaya başladık ve kazanmaya devam ettik." dedi.

        Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanma kapasitesinin olduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "Genişletilmiş formatta Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan ilk kulüp oldular. Bence bu durum onlara bir güven verdi. Bunu taraftar seviyesinde hissediyorum. Hissediyorum çünkü buraya beş dakika mesafede yaşıyorum ve oğlum her hafta sonu stada gidiyor. Bir dönem hayal kırıklığı vardı. Ama şu anda mutluluk ve güven dönemi. Chelsea tekrar doğru yolda." değerlendirmesinde bulundu.

