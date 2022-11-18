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Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın geleceği sezon sonunda belli olacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncu, önce sakatlık sonra da Ankaragücü maçında yaşanan olayların ardından beklenen performansı bir türlü ortaya koyamamıştı. Ankaragücü maçının ardından Türkiye'de kendisini güvende hissetmediği için ayrılmak istediğini açıklayan Brezilyalı, şu an ise kalmaya sıcak bakıyor. Josef'le sözleşme uzatmak için acele etmeyecek olan yönetim, Dünya Kupası arasından sonraki performansına göre kararını verecek.