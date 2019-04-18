Josef de Souza sürprizi!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de Josef de Souza'nın geri dönebileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Arap basınına göre sezon başında Arabistan ekiplerinden Al Ahli'ye 12 milyon Euro bonservisle satılan 30 yaşındaki futbolcunun, taksitlerinin hala ödenmediği ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz aylarda FIFA'ya şikayet ettiği Arabistan temsilcisinin 2 gün içinde söz konusu taksiti ödememesi halinde Josef'in Fenerbahçe'ye geri dönebileceği bildirildi. Bu sezon Al Ahli'de 16 maça çıkan Brezilyalı ön libero 1 gol ve 3 asistle oynadı.