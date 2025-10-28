Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Joseph Nonge: Hocamız nerede isterse oynarım - Kocaelispor Haberleri

        Joseph Nonge: Hocamız nerede isterse oynarım

        Kocaelispor'un genç futbolcusu Joseph Nonge, RAMS Başakşehir karşılaşması öncesi verdiği röportajda, "Hocamız nerede isterse oynarım" dedi.

        Giriş: 28.10.2025 - 14:03 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:03
        "Hocamız nerede isterse oynarım"
        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor, 31 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'da deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

        Son 3 maçını kazanan yeşil-siyahlılar, karşılaşmanın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlıkları nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu Corendon Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Bruno Petkovic, Massadio Haidara bireysel antrenman yaparken, Darko Churlinov ise takımla çalıştı.

        Antrenman öncesinde 20 yaşındaki futbolcu Joseph Nonge Boende basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "SON 3 MAÇTA BENCE DAHA ÇOK İSTEK VARDI"

        Takımın 3 maçlık galibiyet serisi yakalamasıyla ilgili görüşlerini aktaran Joseph Nonge, "Taraftarımız, takımımız ve hocamız adına çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü arka arkaya 3 maç kazandık. Tabii ki bu bizim için, kulübümüz adına çok önemliydi. Evet, iyi takımlara karşı oynadık. Ben buna şans demek istemem. Çünkü iyi oynayıp kazanamadığımız maçlar da oldu. İyi takımlara karşı oynadık. Ancak son 3 maçta bence daha çok istek olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında antrenmanlarımıza sıkı bir şekilde devam ediyoruz" dedi.

        "HOCAMIZ NEREDE İSTERSE OYNARIM"

        Teknik Direktör Selçuk İnan'ın takım içinde kendisini farklı bir bölgede düşünebileceğinin hatırlatılması üzerine Belçikalı futbolcu, "Hocamıza yüzde 100 güveniyorum ve o beni nerede oynatmak isterse ben onu yapacağım. Tabii ki ilk 11 başlamak isterim ama bu da hocamızın takdiri, hocamızın kararı. Eğer hoca beni ilk 11'de oynatırsa ilk 11'de, kulübeden oyuna girmemi isterse de kulübeden oyuna girip takıma yardım etmek için de elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

        "BAŞAKŞEHİR'İ TANIMIYORUM AMA TARAFTARININ OLMAMASI AVANTAJ OLUR"

        Nonge, deplasmanda oynayacakları Başakşehir müsabakasında taraftarın desteğiyle kendilerini evde gibi hissedeceklerine inandığını aktararak, "Aslında rakibi tanımıyorum. Ama taraftarı olmamasından dolayı bu bizim için avantajımız olur. Çünkü ben evde oynamayı çok seviyorum. Taraftarımız bizim için çok önemli, içeride oynamayı çok seviyorum. Orada da evimizde gibi olacaksak bu bizim için güzel olacak" ifadelerini kullandı.

        "TÜRKÇE KONUŞMUYORUM AMA TARAFTARIN SEVGİSİNİ GÖRÜYORUM"

        Kocaelispor taraftarının sevgisiyle alakalı olarak da Joseph Nonge, "Ben Türkçe konuşmuyorum ama onların beni ne kadar çok sevdiğini görüyorum. Ben de onları çok seviyorum. Bizim için taraftar çok önemli ve onların sevgisini ve desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Bunun da karşılığını onlara vermeye çalışıyoruz" cümlelerine yer verdi.

