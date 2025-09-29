Jota Silva: Beşiktaş her maçı kazanmak için oynar

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u 3-1 yenen Beşiktaş'ın oyuncularından Jota Silva, galibiyeti değerlendirdi.

"İLK MAÇIMDA GOLÜMÜ ATTIM, TADINI ÇIKARACAĞIM"

Taraftarın önündeki ilk maçta gol attığı için mutlu olduğunu söyleyen Jota Silva "Atmosfer çok iyiydi. Burada kazanmak da çok önemliydi. Taraftar karşısında ilk maçımda golümü de attım, bu çok özel. Bunun tadını çıkaracağım. İlk maçımda müthiş atmosfer ve gol... Hayatım boyunca yanımda olacak bir anı... Çok özel bir gündü..." dedi.

"BEŞİKTAŞ HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNAR"

Galatasaray derbisi hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Jota Silva "Galatasaray maçı zor olacak. Kazanmak için antrenman yapacağız. Beşiktaş her maçı kazanmak için oynar." ifadelerini kullandı.