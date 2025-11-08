Habertürk
        Jota Silva: Böyle devam etmek istiyoruz

        Jota Silva: Böyle devam etmek istiyoruz

        Beşiktaş'ın oyuncularından Jota Silva, 3-1'lik Antalyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Böyle devam etmek istiyoruz" dedi.

        Giriş: 08.11.2025 - 22:41 Güncelleme: 08.11.2025 - 22:41
        "Böyle devam etmek istiyoruz"
        Trenyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'u 3-1 yenen Beşiktaş'ın oyuncularından Jota Silva, galibiyeti değerlendirdi.

        "SEZON BOYUNCA YAPMAMIZ GEREKEN ŞEY BU"

        Maçtaki oyuna enine boyuna değerlendiren Jota, "Bence maça çok iyi başladık. İlk yarı çok iyiydik. Golü erken bulduk. Hemen ardından ikinci golü attık. İlk yarının sonlarına doğru geri çekildik, düştük oyundan. Buna rağmen rakibe fırsat vermedik. İkinci yarının başında oyundan kopuktuk. Kendi kendimize rakibe fırsat verdik ve golü atmalarına izin verdik. Bunu düzeltmeliyiz takım olarak.

        Bizim sürekli topa sahip olmamız lazım, topun bizde kalması lazım. Sabırlı şekilde topu döndürüp, oyunu domine edip doğru zamanda doğru şansları yakalamalıyız. Sezon boyunca yapmamız gereken şey bu.

        "BÖYLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

        Bir süredir 3 puan alamıyorduk, iyi iş çıkardık. Daha iyiye gitmek için çalışmalıyız." şeklinde konuştu.

        Takım arkadaşları hakkında övgü dolu sözlerde bulunan Portekizli, "Cerny çok iyi maç çıkardı. Çok iyi asist yaptı bana. Ben sadece topu alıp kolayca bitirdim. Milot da çok iyi girdi oyuna. Hızlı ve iyi bir oyuncu. Kartal da iyi katkı verdi. Giren herkes katkı verdi. Hepimiz beraberiz, hep birlikteyiz, beraber yemekler yiyoruz. İyi bir grup oluyoruz. Herkes çok önemli bu takımda. Bugün her oynayan oyuncu çok fazla katkı vermesi, iyi şeyler getirmesi sahaya. Kazanmak önemli ve böyle devam etmek istiyoruz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

