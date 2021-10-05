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JP Morgan dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından bir rapor yayımladı. Raporda Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 16.7 olarak devam ettiği belirtildi.

Talep yönlü baskılar, arz sorunları, yükselen enerji fiyatları ve para politikası kredibilitesinin dezenflasyon süreci için risk oluşturduğu yorumunda bulunuldu.

Kuruluş bunun yanında TCMB'nin ekim ayı toplantısında faiz oranını değiştirmeyeceği öngörüsünde bulunarak "TCMB açıklaması faiz indirimlerinin devamına işaret etse de ekim ayında geçici olarak beklemede kalınabilir" yorumunda bulundu.

JP Morgan, yılın son 2 ayında ise toplam 100 baz puanlık ek faiz indirimi beklendiği dile getirdi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 21 Ekim'de gerçekleştirilecek.