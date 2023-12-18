Juan Roman Riquelme efsanesi olduğu Boca Juniors'un yeni başkanı oldu!

Juan Roman Riquelme, efsanesi olduğu Boca Juniors'ın yeni kulüp başkanı oldu.

REKOR OYLA SEÇİLDİ

Arjantin basınına yansıyan haberlerde seçimde 43 bin 367 kişi oy kullandı. Bu rakamın, Barcelona'nın 57 bin kişinin katıldığı başkanlık seçiminin ardından dünya çapında en fazla seçmeni bir araya getiren ikinci başkanlık seçimi olduğu vurgulandı.

Juan Roman Riquelme'nin oyların yüzde 63.7'sini aldığı vurgulandı.

Öte yandan Boca Juniors'tan yapılan açıklamada, "Arjantin futbol tarihinde en çok oyu alan başkanı tebrik ederiz" ifadeleri kullanıldı.