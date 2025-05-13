Jude Law ve Andrew Garfield aynı dizide buluşuyor
Jude Law ve Andrew Garfield, sihirbaz ikiliyi canlandıracakları mini dizi için bir araya geliyor
Jude Law ve Andrew Garfield, aynı projede buluşuyor. 52 yaşındaki İngiliz oyuncu Law ve 41 yaşındaki ABD'li oyuncu Garfield, 'Wild Things' adlı mini dizide sihirbaz ikili Siegfried ve Roy'u canlandıracak. İkili aynı zamanda dizinin idari yapımcılığını da üstlenecek.
Jude Law
'Wild Things', Günah Şehri'ni aile dostu bir yere dönüştürmekle görevlendirilen iki sihirbazın hikayesini anlatacak.
Andrew Garfield
Dizi, 'Wild Things: Siegfried & Roy' adlı podcast yayınını temel alacak. Gelecek sonbaharda çekimlerine başlanacak olan dizi, sekiz bölümden oluşacak.