Julia Roberts gençlik sırrını açıkladı

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"KOCAMIN BENİ SEVDİĞİNE İNANIYORUM"

Julia Roberts, sözlerine; "Kocamın beni sevdiğine ve çok mutlu edecek şekilde benimle ilgilendiğine inanıyorum. Ve mutlu birini gördüğünüzde, onun kaç yaşında olduğu önemli değildir" diye devam etti.