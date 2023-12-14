Julia Roberts: Sanırım gülümseyerek öldü

Garry Marshall'ın yönettiği 'Özel Bir Kadın' adlı film dünya çapında 463 milyon dolar gişe hasılatı elde etmiş ve Roberts'a 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar adaylığı kazandırmıştı.

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"SANIRIM GÜLÜMSEYEREK ÖLDÜ"



Independent Türkçe'nin aktardığına göre; 1990'da gişe rekorları kıran filmine dönüp bakan Julia Roberts, Gere'ın canlandırdığı 'Edward Lewis' karakterinin akıbeti hakkında yorum yaptı.



Konuk olduğu 'CBS Mornings'te, ikonik filmde canlandırdığı 'Vivian Ward' karakterinin sevgilisi için pek de mutlu bir son düşünmediğini belirten Roberts, "Sanırım kalp krizinden uykusunda huzur içinde gülümseyerek öldü ve şimdi onun işini 'Vivian' yürütüyor" dedi.