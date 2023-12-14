Julia Roberts: Sanırım gülümseyerek öldü
1990'ların ikonik romantik komedisi 'Özel Bir Kadın'da (Pretty Woman) rol alan oyuncu Julia Roberts, projeden sonra Richard Gere'ın canlandırdığı karakterin akıbetiyle ilgili fikrini açıkladı
Julia Roberts, Richard Gere'la 1990 yapımı romantik komedi klasiğindeki uyumu sayesinde Hollywood'un yıldızlarından biri haline gelmişti.
Garry Marshall'ın yönettiği 'Özel Bir Kadın' adlı film dünya çapında 463 milyon dolar gişe hasılatı elde etmiş ve Roberts'a 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar adaylığı kazandırmıştı.
"SANIRIM GÜLÜMSEYEREK ÖLDÜ"
Independent Türkçe'nin aktardığına göre; 1990'da gişe rekorları kıran filmine dönüp bakan Julia Roberts, Gere'ın canlandırdığı 'Edward Lewis' karakterinin akıbeti hakkında yorum yaptı.
Konuk olduğu 'CBS Mornings'te, ikonik filmde canlandırdığı 'Vivian Ward' karakterinin sevgilisi için pek de mutlu bir son düşünmediğini belirten Roberts, "Sanırım kalp krizinden uykusunda huzur içinde gülümseyerek öldü ve şimdi onun işini 'Vivian' yürütüyor" dedi.
ABD'de bir romantik komedi filmi için en yüksek bilet satış rakamına ulaşan filmin gişedeki büyük başarısı göz önüne alındığında eleştirmenler, Roberts'ın 1990'larda 'Özel Bir Kadın 2'nin çekilmemiş olmasının şaşırtıcı olduğunu düşünüyor.
Gere ve Roberts, daha sonra, 1999 yapımı romantik komedi 'Kaçak Gelin'de (Runaway Bride) yeniden bir araya gelmişti.
Fotoğraflar: Depo Photos, AP