Julia Roberts: Seni her gün özlüyorum anne

Ünlü oyuncu, annesini doğum gününde andı. Film setinde tanıştığı görüntü yönetmeni Danny Moder ile mutlu evliliğini sürdüren Julia Roberts, "Annemin doğum günü. Seni her gün özlüyorum" dedi.

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Julia Roberts'ın bu paylaşımına oyuncuyu ve annesini yakından tanıdığı anlaşılan bir takipçisi, "Doğum günün kutlu olsun tatlı Betty... Ne zaman küçük bir kuşun şarkı söylediğini duysam hep onu düşünüyorum" yorumunu yaptı.