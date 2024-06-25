Julian Assange, ABD'deki suçlamaları kabul ettikten sonra serbest kalacak

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Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, serbest kalmasına olanak tanıyan bir anlaşmanın parçası olarak ABD'deki casusluk suçlamalarını kabul edecek. Anlaşma ile İngiltere'deki hapis cezası sona erecek ve Avustralya'ya dönmesine olanak tanınacak.

ABD Kuzey Mariana Adaları Bölge Mahkeme dosyalara göre, 52 yaşındaki Assange, gizli ABD ulusal savunma belgelerini elde etmek ve ifşa etmek için komplo kurma suçunu kabul edecek.

ABD yıllardır Irak ve Afganistan savaşlarıyla ilgili bilgilerin ifşa edildiği Wikileaks dosyalarının, bazı hayatları tehlikeye attığını savunuyordu. REKLAM Assange, son beş yılını bir İngiliz hapishanesinde geçirdi ve ABD'ye iade edilmemek için mücadele ediyordu. BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS'e göre Assange, İngiltere'de hapishanede kaldığı sürenin karşılığında ABD'de hapse girmeyecek. Adalet Bakanlığı mektubuna göre, Assange kendi ülkesi olan Avustralya'ya dönecek. Tek bir suçlamayı kabul edeceği anlaşmanın 26 Haziran Çarşamba günü Kuzey Mariana Adaları'ndaki bir mahkemede sonuçlanması bekleniyor.

Assange'ın avukatı Richard Miller, CBS'e yorum yapmadı. Assange ve avukatları uzun zamandır kendisine karşı açılan davanın siyasi amaçlı olduğunu iddia ediyordu. Nisan ayında ABD Başkanı Joe Biden, Avustralya'nın Assange aleyhindeki soruşturmanın düşürülmesi yönündeki talebini değerlendirdiğini söylemişti. ABD'li savcılar Wikileaks'in kurucusunu, Afganistan ve Irak'taki savaşlarla ilgili gizli ABD askeri kayıtlarının ve diplomatik mesajların yayımlanması nedeniyle, çoğu Casusluk Yasası kapsamındaki 18 ayrı suçtan yargılamak istiyorlardı.

REKLAM Assange'ın 2006 yılında kurduğu Wikileaks, ABD hükümetinin daha sonra "ABD tarihindeki en büyük gizli bilgi ifşalarından biri" olarak tanımlayacağı, 10 milyondan fazla belge yayımladığını iddia ediyor. 2010 yılında web sitesi, aralarında iki Reuters muhabirinin de bulunduğu ondan fazla Iraklı sivilin Bağdat'ta öldürüldüğü bir ABD askeri helikopter videosunu yayımladı. Assange'ın en tanınmış işbirlikçilerinden biri olan ABD ordusu istihbarat analisti Chelsea Manning, dönemin başkanı Barack Obama'nın 2017'de cezasını hafifletmesinden önce 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.