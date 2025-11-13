Jülide Zeynep Günce’den yeni sergi: 'So What'

Çalışmalarında insan, doğa ve içsel dönüşüm temalarını soyut bir dil üzerinden işleyen, renklerin duygusal titreşimini ve formun sezgisel gücünü bir araya getirerek kendi görsel evrenini kuran ressam Jülide Zeynep Günce’nin yeni sergisi 'So What', her eseriyle izleyiciyi yaratıcı enerjisine ve insanın içsel yolculuğuna bir davet niteliği taşıyor. Sergi 29 Kasım'a kadar Goba Art & Design’da sanatseverlerle buluşacak.

Resmin yanı sıra seramik ve kâğıt hamurundan objeler de üreten, bu malzemeleri birer ifade aracı olarak kullanan Günce'nin, farklı yüzeyler ve dokular arasında kurduğu denge, onun disiplinler arası yaklaşımının temelini oluşturuyor.

Jülide Zeynep Günce

Sanatın, görünmeyeni görünür kılmanın en doğal yolu olarak öne çıktığın belirten Günce yeni sergisini şöyle anlatıyor:

“'SO WHAT'

Hayat bir noktada durdu.

Kalbim sustu.

Ve sonra yeniden başladı. Başka bir ritimle, başka bir “Ben’le.

Artık hiçbir şey o kadar da önemli değildi.

Ve belki de ilk kez, her şey bu kadar gerçekti.