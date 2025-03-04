Julio Cesar: Mourinho bir dahidir!

2005 yılında imza attığı Inter'de Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte kupalara ambargo koyan ve neredeyse yarım asır sonra Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kadroda liderlerden olan kaleci Julio Cesar, bu başarının Jose Mourinho'ya ait olduğunu söyledi.

Mou'nun bir dahi olduğunu, onunla birlikte parladığını vurgulayan Cesar, İspanyol basınına verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"2010 döneminde sahaya çıktığımda kendimi Süpermen gibi hissederdim. Pek çok maçta 'bugün gol yemeyeceğiz' derdim.

"ONUNLA ÇALIŞMAK MASAL GİBİYDİ" "Casillas, Buffon gibi isimlerle en iyi kaleci ödülü için yarıştım. Mourinho ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ailenin bir parçası olmak çok güzeldi, masal gibiydi. Aynı yıl üç kupayı birden kazanmak her takıma kısmet olmadı. Mourinho takım yönetimi anlamında muhteşem bir iş başardı. Tüm oyuncuların aynı doğrultuda kürek çekmesini sağladı. Futbol dünyasında çok sayıda tanınmış isim vardı ve hepsi egosunu bıraktı. Herkes, soyunma odasında hiçbir gösteriş olmamasına dikkat etti."