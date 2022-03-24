Julio Velazquez: Türkiye rekabetçi ruhuyla öne çıkıyor

Son olarak Portekiz Ligi'nden Maritimo'yu çalıştıran 40 yaşındaki İspanyol teknik direktör Julio Velazquez, Portekiz maçı öncesinde sorularımızı yanıtladı. Turun ortada olduğunu ve dengeli bir maç beklediğini belirten Velazquez, bir gün Türkiye'de çalışmak istediğini de dile getirdi. İspanyol teknik direktörün açıklamaları şöyle:

"MAÇIN KAZANANINI DETAYLAR BELİRLEYECEK"

Dengeli bir maç bekliyorum. Portekiz elbette ki evinde oynadığı için favori taraf ancak iki takım da çok kaliteli oyunculara sahip. Maçın kazananını detaylar belirleyecek.

Portekiz Milli Takımı son birkaç yılda çok sayıda birinci sınıf oyuncu yetiştirdi. Alt yaş gruplarında çok iyi çalışan bir ülke ve akademilerinden her zaman iyi oyuncular yetişiyor. Bu nedenle beş büyük ligde şampiyonluk yarışı veren takımlarda Portekizli oyuncular görüyoruz. Çeşitli koşullara uyum sağlama konusunda harika yeteneğe sahipler. Bulundukları ülkeye adapte olabiliyorlar. Portekiz Milli Takımı'nın en üst düzey seviyede bir kadroya sahip olduğunu ve bu nedenle play-off oynamasının benim için sürpriz olduğunu söyleyebilirim.

"TÜRKİYE'Yİ ÖNE ÇIKARAN YILDIZLARI DEĞİL, REKABETÇİ RUHU"

Türkiye'nin hemen hemen her mevkide kaliteli oyuncuları var. Örneğin Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Merih Demiral... Hepsi üst liglerde üst düzey rekabet eden kulüplerde oynuyor. Büyük resimde çok iyi bir takım ve fark yaratabilecek yıldızlara sahipler ancak Türkiye'nin belirli oyunculardan ziyade rekabetçi yapısıyla öne çıktığını söyleyebilirim.

"PORTEKİZ GENİŞ BİR KADROYA SAHİP, EKSİKLER ÇOK ETKİLEMEZ"

Portekiz'in bazı önemli oyuncuları eksik, doğru ancak bunu telafi edecek kadar geniş bir kadroya sahipler. Eksiklerden çok etkileneceklerini düşünmüyorum.

"PORTEKİZ TARAFTARI MAÇIN ÖNEMİNİN BİLİNCİNDE"

Portekiz, en üst seviye rekabete alışkın, her zaman kazanmak isteyen ve fark yaratma peşinde oyunculardan kurulu. Herkesin gözü Cristiano Ronaldo'nun üzerinde ancak maçın karar anlarında öne çıkabilecek birden fazla oyuncuları var. Portekizli taraftarın bu maçın öneminin farkında olması da Türkiye için diğer bir zorluk olacak. Yine de maçlar oynanmadan kazanılmıyor, her şey olabilir.

"TÜRKİYE HEYECAN UYANDIRAN BİR ÜLKE"

Türkiye düzenli olarak takip ettiğim bir lig. İster Türk ister yabancı çok sayıda kaliteli oyuncusu olan, çekici bir lig. Gelecekte Türkiye'de bir takımda çalışmayı çok isterim. İlginç seviyedeki ligin dışında olağanüstü kültürel zenginliğe sahip bir ülke. Futbol ve futbolun da dışında insanda heyecan uyandırıyor.