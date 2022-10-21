Jumping Jack Hareketi Nedir?

Evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz pek çok egzersiz hareketi vardır. Hatta bunları yaparken yalnızca kendi vücut ağırlığınızı kullanmanız yeterlidir. Bunlardan biri de jumping jack’tir. Peki jumping jack hareketi nedir? oldukça etkili kardiyo hareketlerinden biri olarak kabul edilen jumping jack kişinin kendi vücut ağırlığıyla yaptığı bir zıplama hareketidir. Bu hareket uzun süre yapıldığında vücut hızlı ısınır ve kalp atışı da hızlanır.

Jumping Jack Hareketi Nasıl Yapılır?

Egzersiz yaparken en fazla dikkat edilmesi gereken şey hareketlerin doğru ve düzgün yapılmasıdır. Hareket doğru yapılmazsa istenilen etki ortaya çıkmaz ve çalıştırılması gereken kaslar çalıştırılmaz. Dolayısıyla faydasını görebilmek için hareketlerin doğru yapılması çok önemlidir. Bu hareketlerden biri olan jumping jack’te doğru yapılmalıdır. Peki jumping jack hareketi nasıl yapılır? Öncelikle vücut adeta bir iplik gibi düz olmalıdır. Eller avuç içleri karşıya bakacak pozisyonda durmalıdır. Sıçramadan yardım alarak bacaklar iki yana açılır ve bu esnada da eller başın üstünden dirsekler kırılmak suretiyle birleştirilir. Sonrasında başlangıç pozisyonuna geri dönülür. Burada ritim oldukça önemlidir.

Jumping Jack Hareketi Hangi Kasları Çalıştırır?

Jumping jack hareketi hangi kasları çalıştırır? Sorusu pek çok kişi tarafından sorulmakta ve yanıtı merak edilmektedir. Bu hareket aynı anda bütün beden kaslarını çalıştırıp kalbin atışının hızlanmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla bu hareket sayesinde hızlı kas geliştirilir, vücut sıkılaşır ve kilo vermek kolaylaşır.

Jumping Jack Faydaları

Jumping jack faydaları arasında öne çıkanları sizler için sıraladık. Öncelikle bu hareket tüm vücut kaslarını çalıştırarak kalbin hızlanmasını sağladığını için hızlı ısınmaya yardımcı olur. Ayrıca bu hareketle kas yapmak hızlanır ve kolaylaşır, kilo vermek de hızlanır.

Jumping Jack Hareketi Ne İşe Yarar?

Jumping jack hareketi ne işe yarar? Diye merak edenlere öncelikle bu hareketin kan dolaşımını hızlandırdığını söyleyebiliriz. Böylece metabolizmada hızlanmış olur. Metabolizmada ortaya çıkan bu hızlanma sayesinde yağlar yakılır ve sindirim de kolaylaşır. Bununla beraber jumping jack hareketini düzenli yapan kişilerin vücutları sıkılaşır. Bu hareket bütün vücutta kasların çalışmasına yardımcı olduğundan vücut sıkılaştırma için çok fazla tercih edilen bir kardiyo hareketidir.

1 Dakika Jumping Jack Hareketi Yapmak Kaç Kalori Yaktırır?

1 dakika jumping jack hareketi yapmak kaç kalori yaktırır? Sorusu bu hareketi yapmak isteyenler tarafından çok fazla sorulur. Ancak herkesin vücudunda aynı sürede aynı miktar kalori yakılmaz. Bu durum kişinin boyu, kilosu ve metabolizma hızına bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Yine de ortalama bir değer verilecek olsa bu hareketinin bir dakikada yaklaşık 8-10 kalori yakabileceğini söylemek mümkündür. Bu hareket hızlı kilo vermeye yardımcı olur. Fakat yine de günde on dakikanın üzerinde jumping jack hareketini yapmak kasların zorlanmasına yol açabilir.