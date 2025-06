'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends With Us) filminin çekimleri esnasında kendisini taciz ettiğini iddia ederek rol arkadaşı ve yönetmen Justin Baldoni'ye dava açan Blake Lively, bazı iddialarını geri çekti.

Blake Lively, Aralık 2024'te açtığı davada, Justin Baldoni ve onun halkla ilişkiler çalışanlarını, sette kendisine cinsel tacizde bulunmakla ve imajını zedelemek için kendisine karşı bir karalama kampanyası düzenlemekle suçlamıştı. Baldoni, hukuk ekibi aracılığıyla yayımladığı açıklamada iddiaları reddetmişti.

'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' filminde Blake Lively ve Justin Baldoni başrolleri paylaştı

Blake Lively, vücudunun aşağılandığına ve taciz edildiğine dair belirli örneklere yer verdiği davasında ayrıca, Justin Baldoni ve ekibinin, kendisinin kariyerine zarar vermek için onunla nasıl başa çıkacaklarını tartıştıkları iddia edilen mesajları da mahkemeye sunmuştu.

REKLAM

Ancak Justin Baldoni'nin hukuk ekibinin yaptığı yeni bir başvuru, Blake Lively'nin 'kasıtlı olarak manevi zarara neden olma ve taksirle manevi zarara neden olma' iddialarını geri çektiğini ortaya koydu. Baldoni'nin ekibinin, Lively'nin terapi notlarına ve diğer tıbbi kayıtlarına erişime izin vermek için bir feragatname imzalamasını sağlamaya çalıştığı iddia edildi. Çünkü hukukçuların, Justin Baldoni'yi iddialara karşı savunmak için delile ihtiyaçları vardı.

Ancak Blake Lively'nin, tıbbi kayıtlarını teslim etmekten kaçınmak için iddiaları geri çektiği öğrenildi. Lively, tıbbi bilgilerini Baldoni'nin ekibiyle paylaşmak yerine 'manevi zarara uğrama' iddiasından vazgeçti. Variety'nin haberine göre; fiziksel veya duygusal zarar görme iddiasında bulunulması durumunda, tıbbi kayıtların teslim edilmesi standart bir uygulama olarak zorunlu tutuluyor. NE OLMUŞTU? Blake Lively, 2024 yapımı 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends With Us) filmindeki rol arkadaşı ve filmin yönetmeni Justin Baldoni’ye yönelik cinsel taciz iddialarıyla California’da şikâyette bulundu. Lively, Baldoni’nin, kendisinin itibarını zedelemeye yönelik, ekibiyle koordineli bir çalışma yürüttüğünü de iddia etti. Geçen yıl ağustos ayında prömiyeri yapılan filmin yapımı sürecinde 'düşmanca çalışma ortamı iddialarını' ele almak için bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Blake Lively’nin eşi Ryan Reynolds da katıldı. Şikâyete göre, Lively ve Reynolds toplantıda, 'Lively’e kadınların çıplak videolarının veya görüntülerinin gösterilmemesi, Baldoni’nin iddia edilen önceki pornografi bağımlılığı ile ilgili herhangi bir referans verilmemesi ve Lively’nin önünde cinsellikle ilgili konuşmalara son verilmesi' talebinde bulundu.