Justin Bieber aracı bozulan gence yardım etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, yol kenarında aracı bozulan bir gence yardım ederek hayranlarından büyük takdir topladı.

Aracı bozulan genç şarkıcı Buku, paylaştığı videoda yaşadıklarını anlattı. Zor anlar yaşadığı sırada yanına yaklaşan kişinin Justin Bieber olduğunu fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten Buku, o anları şu sözlerle dile getirdi; "Büyük bir şehre geliyorsun, herkes gibi hayata tutunmaya çalışıyorsun. Hiç arkadaşın yok, otomobilleriyle geçen insanlar... Sonra bir bakıyorsun, sanırım Justin Bieber durup sana yardım ediyor. Bilmiyorum, hâlâ inanamıyorum."

Videoda, Bieber’a dönerek; "Sen Justin Bieber mısın?" diye soran Buku, aldığı cevapla duygusal anlar yaşadı. Bieber’ın; "Evet kardeşim, ben Justin" sözleri üzerine genç şarkıcı gözyaşlarına hâkim olamayıp "Seni seviyorum kardeşim" dedi. Bieber ise onu sarılarak karşılık verdi. İkili kamera açıkken kısa bir sohbet gerçekleştirdikten sonra kaydı durdurdu.

Buku, videonun devamında; "Justin Bieber hayatımda aldığım en iyi dualardan birini etti" diyerek yaşadıkları anın kendisi için ne kadar özel olduğunu ifade etti. Sosyal medyada hızla yayılan video, büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, Bieber’ın yardımseverliğini ve zorlu bir süreçten geçmesine rağmen gösterdiği nezaketi övgü dolu yorumlarla dile getirdi.