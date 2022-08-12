Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Justin Bieber'ın paylaştığı Şemdinlili halay başı Sofi Ömer konuştu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Yayla köyünde oturan ve 'Sofi Ömer' lakabıyla tanınan 70 yaşındaki Ömer Çelik, Instagram hesabından kendisini paylaşan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'a teşekkür etti. Yöresel kıyafeti, esnek hareketleri ve kendisine has figürleriyle dikkat çeken Çelik, "Türkiye dışından da birçok sevenim var. Ancak ünlü şarkıcı Justin Bieber'in benim halay videomu paylaşmasına çok mutlu oldum" dedi

ABONE OL
DHA
  • Justin Bieber'ın paylaştığı Şemdinlili halay başı Sofi Ömer konuştu

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Yayla köyünde yaşayan ve yöresel kıyafetiyle halay başı olduğu düğünlerdeki dans figürleriyle dikkat çeken Ömer Çelik´in görüntüleri, 8 yıl önce sosyal medyada paylaşıldı.

     
  • Justin Bieber'ın paylaştığı Şemdinlili halay başı Sofi Ömer konuştu

    'Sofi Ömer' lakabıyla tanınan Çelik, görüntülerle birlikte ünlenerek düğünlerin aranan ismi oldu.

     
  • Justin Bieber'ın paylaştığı Şemdinlili halay başı Sofi Ömer konuştu

    Çelik, Hakkari ve çevre illerin yanı sıra İran ve Irak'tan da düğünlerde 'halay başı' olması için teklifler almaya başladı.

     
  • Justin Bieber'ın paylaştığı Şemdinlili halay başı Sofi Ömer konuştu

    1'i engelli 10 çocuğu olan Ömer Çelik, geçen yıl kanser hastalığı nedeniyle eşini kaybedince düğünlere gitmeyi bıraktı. Ancak davet için evine gelen misafirlerin ısrarı üzerine yeniden düğünlere katılmaya başladı.

     
  • Justin Bieber'ın paylaştığı Şemdinlili halay başı Sofi Ömer konuştu

    Çelik´in halay performansı, dansıyla ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber´ın dikkatini çekti. 
  • Justin Bieber'ın paylaştığı Şemdinlili halay başı Sofi Ömer konuştu

    Ünlü şarkıcı, Sofi Ömer´in halay müziği yerine rap müzikle kurgulanan videosunu, 254 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından hikayesinde paylaştı.

     
  • Justin Bieber'ın paylaştığı Şemdinlili halay başı Sofi Ömer konuştu

    Görüntülerinin ünlü şarkıcı tarafından paylaşılmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Çelik 20 yaşından beri halay çektiğini söyledi.

     
  • Justin Bieber'ın paylaştığı Şemdinlili halay başı Sofi Ömer konuştu

    Çelik, "Özel olarak araçla beni evimden alıp, düğünlere götürüyorlar. Zamanla kendime ait birçok dans ve halay figürü de öğrendim. Düğünlerde yaptığım sıra dışı halaylar birçok sosyal medya hesabında paylaşıldı. 
  • Justin Bieber'ın paylaştığı Şemdinlili halay başı Sofi Ömer konuştu

    Sadece Şemdinli'den değil, artık yurt dışından da teklif alıyorum. Videolarım paylaşıldıkça bu davetler de artıyor.

     
  • Justin Bieber'ın paylaştığı Şemdinlili halay başı Sofi Ömer konuştu

    Eşimi kaybettikten sonra düğünlere ara vermiştim. Vatandaşların ısrarları üzerine tekrar mendilimi alıp, kaldığım yerden devam ettim. Türkiye dışından da birçok sevenim var. 
  • Justin Bieber'ın paylaştığı Şemdinlili halay başı Sofi Ömer konuştu

    Ancak ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın benim halay videomu paylaşmasına çok mutlu oldum. Şemdinli'den Kanadalı şarkıcı Junstin Bieber'a çok teşekkür ediyorum ve selamlarımı gönderiyorum" dedi. 

     
  • Justin Bieber'ın paylaştığı Şemdinlili halay başı Sofi Ömer konuştu
  • Justin Bieber'ın paylaştığı Şemdinlili halay başı Sofi Ömer konuştu
  • Justin Bieber'ın paylaştığı Şemdinlili halay başı Sofi Ömer konuştu
  • Justin Bieber'ın paylaştığı Şemdinlili halay başı Sofi Ömer konuştu
  • Justin Bieber'ın paylaştığı Şemdinlili halay başı Sofi Ömer konuştu
  • Justin Bieber'ın paylaştığı Şemdinlili halay başı Sofi Ömer konuştu
  • Justin Bieber'ın paylaştığı Şemdinlili halay başı Sofi Ömer konuştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.