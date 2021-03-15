"HER ŞEYİ YAPAMAM"

Bieber, konuyla ilgili "Bu, 'hayır' diyebilmeme ve bu konuda güçlü durmama yardımcı oldu. Gönlümden herkese yardımcı olmak geçtiğini biliyorum ama her şeyi yapamam. Bazen istiyorum ama bu sürdürülebilir değil" şeklinde konuştu.