        Juventus - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?

        Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçında Benfica ile karşı karşıya geliyor. Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Juventus - Benfica maçının saati ve karşılamanın canlı olarak yayınlanacağı kanal, futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, Juventus - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı? İşte muhtemel 11'ler...

        Giriş: 21.01.2026 - 22:17 Güncelleme: 21.01.2026 - 22:17
        Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 7. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda İtalyan devi Juventus, sahasında Benfica'yı ağırlıyor. Jose Mourinho ile kötü gidişe dur demek isteyen Portekiz ekibi, zorlu Juventus deplasmanında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Juventus ise ev sahibi olmanın avantajını kullanıp üst sıralara tırmanmanın hedefinde. Peki, "Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız forma giyecek mi?" İşte detaylar...

        JUVENTUS-BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Juventus-Benfica maçı 21 Ocak Çarşamba bu akşam saat 23.00'te oynanacak.

        JUVENTUS-BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        KENAN YILDIZ İLK 11'DE Mİ?

        Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın Benfica karşısında maça ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

        JUVENTUS-BENFICA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

        Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Kenan Yıldız; David

        Benfica: Trubin; Dedic, Otamendi, Araujo, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis

