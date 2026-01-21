Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 7. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda İtalyan devi Juventus, sahasında Benfica'yı ağırlıyor. Jose Mourinho ile kötü gidişe dur demek isteyen Portekiz ekibi, zorlu Juventus deplasmanında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Juventus ise ev sahibi olmanın avantajını kullanıp üst sıralara tırmanmanın hedefinde. Peki, "Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız forma giyecek mi?" İşte detaylar...