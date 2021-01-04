AA

Ligin 15. haftasının kapanış mücadelesinde, bu sezon istikrarlı bir performans sergileyemeyen son 9 yılın şampiyonu Juventus, Allianz Stadı'nda Udinese'yi ağırladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Juventus, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 31. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci devrede de atak bir oyun sergileyen siyah-beyazlı ekip, 49. dakikada Federico Chiesa'nın ağları sarsmasıyla 2-0 öne geçti. Sahneye bir kez daha çıkan Ronaldo, 70. dakikada fileleri havalandırarak farkı 3'e çıkardı. Udinese, 90. dakikada Marvin Zeegelaar'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi. Juventus'ta Paulo Dybala, 90+3. dakikada attığı golle Juventus'un sahadan 4-1 galip ayrılmasını sağladı.

Udinese karşısındaki performansıyla futbol kariyerindeki gol sayısını 758'e yükselten Cristiano Ronaldo, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'yi geçerek tarihin en golcü ikinci oyuncusu konumuna geldi. Listenin ilk sırasında 805 golle Josef Bican bulunuyor. 35 yaşındaki yıldız futbolcu, üst üste 15 sezon 20 gol barajını aşma başarısını da gösterdi.

Juventus'ta sakatlığını atlatan milli futbolcu Merih Demiral ile Udinese'de Tolgay Arslan, mücadeleyi yedek kulübesinden takip etti.

Juventus, bu galibiyetle puanını 27'ye yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Udinese ise 15 puanla 13. sırada kaldı.