Juventus - Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Sarı-kırmızılılar, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde son 16 turuna adını yazdıracak. Galatasaray, turu atlaması durumunda 12 sezon sonra yine bir Juventus zaferiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına girecek. Galatasaray turu geçmesi durumunda bir üst turda Liverpool veya Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Peki, Juventus - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Juventus - Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte detaylar...